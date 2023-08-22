白牌車50元載客遊屏東海生館 遭重罰10萬還被扣牌照4月

適逢暑假不少民眾會攬車到屏東縣車城鄉海生館遊玩，近日卻有白牌小客車違規載客，以1人50元代價，將民眾從客運候車亭接送至海生館，遭屏東監理站與警方查獲，依違反公路法重罰10萬併扣牌、扣照。

屏東監理站長羅振瑞表示，「白牌車」依規定不得違規載客營業，違規行為人將面對違反公路法規定開單舉發，可處行為人10萬元罰鍰、吊扣駕照4個月，及吊扣車輛牌照4個月。

他提醒，若民眾搭乘違規車輛發生交通事故造成傷亡，理賠會求償無門，呼籲民眾為保障自身權益，搭車時應選擇合法營業小客車或客運車。