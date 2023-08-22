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屏市慈鳳宮復辦七夕求姻緣 大批信眾祈求「七娘媽」賜好緣
農曆七夕情人節到來，屏東市慈鳳宮準備4千多份紅線於今上午辦「七娘媽」求姻緣活動，湧進不少為求姻緣、求人緣的信眾在廟裡排隊，活動恰逢平日，不少家長替子女代求姻緣，也有人帶著小朋友祈求娘娘保平安；慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示，若有信眾無法於今前來，可擇日到廟宇2樓，參拜七夕娘娘祈求賜姻緣，另添盞姻緣燈就送限量幸福手工香皂。
鄭宇伶表示，七夕娘娘掌管人世間姻緣，今農曆七夕是祂的誕辰，往年都會有大批信眾前來求緣，活動已持續舉辦超過10年，每年都會請人著古裝扮七夕娘娘，帶領信徒跪拜、於手腕處綁上姻緣線，另祂有一稱呼「床母」，會保佑小孩平安長大，因此也有不少家長帶著孩童一同參拜。
她說，活動因疫情停辦2年，今年復辦，隨時代變遷，不少青年男女都要上班，多由家長代替孩子向七夕娘娘牽好緣、結好緣，現場配有樂團演奏情歌，讓信眾在浪漫樂聲中求取好姻緣，而今年一如往常，仍有求得姻緣的信徒前來還願，甚至帶著另一半到廟裡拍婚紗，感謝七夕娘娘賜姻緣。
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