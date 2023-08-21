天使輪除油鑽孔安裝 預計22日抽完機艙污油水

「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流及油污滲漏，高雄港表示，今天下午已完成抽汲閥座鑽頭安裝，預計明天完成機艙（約137立方米空間）污油水抽除作業。

台灣港務公司高雄分公司今天表示，海事工程公司今天派遣大洋7號平台船、明亮3號及明亮5號工作船，配合專業潛水團隊至沉船處水域，協助抽汲閥座鑽孔作業。

高雄港指出，因抽汲閥座鑽孔位置，將影響日後抽油作業，潛水團隊上午10時30分進行抽汲閥座鑽孔安裝及環氧樹酯加固作業，於下午2時30分將抽汲閥座鑽頭安裝完畢。

高雄港指出，今天將持續執行鑽孔作業，預計明天完成機艙（約137立方米空間）污油水抽除進度；潛水人員也持續於水下進行船體巡視，若發現有滲油點立即封堵。

針對海面油污監控及應變除污部分，港務公司與海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘和旗津海岸線監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油污情事。

公路總局、海事工程公司派遣無人機，在沉船周邊巡視，海面已無明顯油膜，港務公司上午調派明亮2號、忠正7號、萬事通2及穩通2號攜帶吸油棉索等除污資材前往沉船處戒備，一發現有滲油即進行薄油膜圍堵、清除。