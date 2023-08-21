快訊

為何負債比減少？ 蔡總統談前瞻建設迎「投資大爆發」：我們有借有還

日本要抓鹹豬手！性感DJ襲胸案警方刑事調查

天使輪除油鑽孔安裝 預計22日抽完機艙污油水

中央社／ 高雄21日電

「天使輪」7月21日在高雄港外海沉沒，導致貨櫃漂流及油污滲漏，高雄港表示，今天下午已完成抽汲閥座鑽頭安裝，預計明天完成機艙（約137立方米空間）污油水抽除作業。

台灣港務公司高雄分公司今天表示，海事工程公司今天派遣大洋7號平台船、明亮3號及明亮5號工作船，配合專業潛水團隊至沉船處水域，協助抽汲閥座鑽孔作業。

高雄港指出，因抽汲閥座鑽孔位置，將影響日後抽油作業，潛水團隊上午10時30分進行抽汲閥座鑽孔安裝及環氧樹酯加固作業，於下午2時30分將抽汲閥座鑽頭安裝完畢。

高雄港指出，今天將持續執行鑽孔作業，預計明天完成機艙（約137立方米空間）污油水抽除進度；潛水人員也持續於水下進行船體巡視，若發現有滲油點立即封堵。

針對海面油污監控及應變除污部分，港務公司與海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘和旗津海岸線監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油污情事。

公路總局、海事工程公司派遣無人機，在沉船周邊巡視，海面已無明顯油膜，港務公司上午調派明亮2號、忠正7號、萬事通2及穩通2號攜帶吸油棉索等除污資材前往沉船處戒備，一發現有滲油即進行薄油膜圍堵、清除。

高雄港 團隊 海巡署

延伸閱讀

天使輪船艙今下午鑽孔抽油 沉船海面周邊無明顯油汙

天使輪沉沒將抽除機艙污油 預計4天內完成

天使輪連吃5張罰單 海保署累計開罰540萬元

天使輪15日啟動抽油作業 24小時日夜趕工盡快抽完

相關新聞

高雄捐血送龍蝦！捐500C.C送2隻 限量200隻送完為止

連日下雨血庫庫存拉警報。高雄捐血中心本月27日（周日）破天荒舉辦「捐血送龍蝦」活動，民眾捐血250C.C即送一隻市價30...

高雄本土登革熱新增6例 這5個區要注意

高雄市今日新增登革熱本土個案6例，累計達75例，鳳山、苓雅、岡山區各1例，小港區2例、左營區1例，發病期間介於8月14日...

持高雄通勤月票只要399元 達標這事再贈1個月月票

交通部長王國材、市長陳其邁今(21)日出席「高雄公車Go Green綠能新躍進，行駛2500萬公里」記者會，見證高雄市7...

高雄小港無預警停電358戶 民眾熱爆怨：又是哪隻松鼠在搞怪？

連日下雨後，高雄今天高溫達攝氏32度，體感溫度更上看攝氏38度，但高雄小港區卻因台電設故障，無預警地從下午2點17分停電...

高雄大港閱冰湧3萬人潮 鹹酥雞、奶茶接力登場

高市府舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，19、20日2天吸引逾3萬人次湧入，不僅參展店家業績成長，也帶動鄰近店家商機。觀光...

高雄站西路永久路型完工通車 警方指揮疏導及提醒

原預定今天上午通車的「高雄車站站西路永久路型切換工程」，提前於昨天晚上11時開放站西路通行。避免用路人不習慣路型改變，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦