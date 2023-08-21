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澎湖「大鯨小怪」繪本發表 海洋保育從小扎根

中央社／ 澎湖縣21日電

澎湖「大鯨小怪－虎鯨小怪的旅程」海洋教育繪本，今天在馬公至美幼兒園首發，讓海洋永續與環境教育從小扎根。

「大鯨小怪－虎鯨小怪的旅程」海洋教育繪本，是由澎湖水產種苗繁殖場與國立高雄科技大學合作創作，今天由澎湖縣政府農漁局長陳高樑、縣府秘書張豪澤、水產種苗繁殖場長柯志鴻等人共同在馬公至美幼兒園發表，期盼每個小朋友都能成為海洋保育的小尖兵。

陳高樑表示，「大鯨小怪－虎鯨小怪的旅程」海洋教育繪本，描述虎鯨小怪在拜訪奶奶路途中，遭遇海洋垃圾污染的擬人化故事、幫助海龜爺爺的冒險旅程，激發大眾對海洋生物多樣性與環境保護的興趣，以及對海洋保育的行動。

陳高樑指出，大海是澎湖人的母親，生長在澎湖的海洋子民，生活上都有許多探索海洋與親近海洋的機會，一定要學會愛護海洋、永續海洋，共同響應海洋保育行動。

澎湖縣 虎鯨 馬公

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