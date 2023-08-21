出生3個月罹腦瘤…抗癌小鬥士楊歐祉言 獲周大觀熱愛生命獎章

馬公文澳國小抗癌小鬥士楊歐祉言，獲今年周大觀文教基金會熱愛生命獎章，今天穿著警察制服接受表揚，並立志未來擔任霹靂戰警，可以打敗壞人。

周大觀文教基金會創辦人周進華今天在澎湖縣警局為抗癌小鬥士楊歐祉言佩戴熱愛生命獎章，並頒贈「抗癌圓夢助學金」。縣警局長林逢泉也致贈警察寶寶等紀念品，期許楊歐祉言未來能一圓警察夢；全球熱愛生命獎章得主—陽光喜憨天使周以嘉也現場演奏鼓勵抗癌小鬥士；馬公文澳國小校長方南芳也到場為小鬥士加油打氣。

周大觀文教基金會表示，目前就讀澎湖文澳國小3年級的楊歐祉言，出生3個多月，就被醫院確診為「惡性腦部腫瘤」，完成開顱手術10次化療，勇敢面對抗癌，且充滿活力。多才多藝的他，在校成績維持全班前3名，還曾獲「如果有一天」繪畫比賽，榮獲全國第1名，為弱勢癌童畫出希望。

當選今年周大觀文教基金會熱愛生命獎章的楊歐祉言，利用寒、暑假赴醫院治療，今天在媽媽與弟弟的陪同下穿著警察制服，接下周進華頒贈熱愛生命獎章證書證書與「抗癌圓夢助學金」，並許下當警察夢想，希望未來可以打敗壞人、維護社會秩序。

周進華呼籲各界捐贈每筆中獎機率還有1元的電子發票，給愛心專碼525，助今年最弱勢的300名罹癌學生一臂之力。目前每年1萬名學生，有2至3個案例，以每年500人速度增加。榮獲今年罹癌助學金的學生，有2人想當警察，1人在澎湖、1人在桃園，希望他們長大後成為警察局長、警政署長。

馬公文澳國小抗癌小鬥士楊歐祉言（前中）獲周大觀文教基金會熱愛生命獎章，21日在澎湖縣警察局接受表揚，與基金會創辦人周進華（左2）等人合影。 中央社