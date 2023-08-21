高雄夜市買75元蝦仁炒飯 他算完蝦子驚呆：改叫嚇人炒飯好了

一名網友19日晚間到高雄光華夜市買蝦仁炒飯，買完後看不見料，好奇挖開整盒飯盒，竟只發現3隻小蝦仁，他將照片PO網，感嘆「都不曉得原來現在物價已經漲成這樣，改叫嚇人炒飯好了」，引發上千網友熱議，有網友嘲諷「我想您誤會什麼了吧，老闆名字就叫蝦仁」、「蝦仁已融化在飯裡面了。」

這名網友在臉書爆料公社PO出前晚在光華夜市所買的蝦仁炒飯照，指19日晚上8點多，5歲的小朋友肚子餓，指定想吃蝦仁炒飯，他到光華夜市隨便找了間店，點了蝦仁炒飯，回到家一打開餐盒，發現好像沒啥料，好奇把飯全挖開，結果就只發現三隻蝦仁。

這名網友說，自己絕對可以接受漲價，但不能接受偷工減料，這是南部高雄，不能拿北部物價來比，更別拿鼎泰豐來說，畢竟基準不一樣，拿爛鳥比雞腿？他並感嘆物價飛漲，這間店的蝦仁炒飯，應該改叫「嚇人吵飯」好了。

PO文一出，引發上千網友留言，有網友說，「你沒看到蝦粉而已」、「瞎人炒飯啊」、「你可以去超商再買一包鮮蝦麵23元，泡開也有3隻」、「這3隻是純種龍蝦，只是還沒長大」。