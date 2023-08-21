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3大歌仔戲團大匯演 連演1個月

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
2023歌仔戲移動式戲院，連台本戲大匯演第1季，首創移動式戲院演出模式，後天起登場連演1個月。記者王昭月／攝影
2023歌仔戲移動式戲院，連台本戲大匯演第1季，首創移動式戲院演出模式，後天起登場連演1個月。記者王昭月／攝影

國內野台歌仔戲疫情期間重創、無法演出幾乎斷炊，從事餐飲業的蔡友孝為了重振歌仔戲，揪企業界好友，斥資千萬創歌仔戲移動式戲院，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團和明華園天字戲劇團本月23日起，在高市文化中心前廣場匯演1個月，並邀長照等團體看戲做公益。

九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝在高雄經營水產事業發跡，因家族有親友唱戲，他從小耳濡目染，然而新冠肺炎期間發現許多歌仔戲劇團難以為繼，他透過人脈找到70餘名企業友人共襄盛舉，創「移動式戲院」，希望保住歌仔戲文化星火，市府副祕書長張家興、立委林岱樺昨都到場祝賀。

緣龍影視文化執行長江明龍說，這次歌仔戲大匯演有別傳統野台戲，「移動式戲院」鋼架由德國進口，結合氣墊屋設計，占地300坪戲院空間可容納600人，在有空調舒適空間讓觀眾可以好好看戲，是國內一大創舉。

江明龍表示，策展的2023歌仔戲「連台本戲大匯演第1季」，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團和明華園天字戲劇團等南部3大劇團輪番演出，為期1個月推出多檔好戲，昨由明華團天字團金曲傳藝人陳昭香等人「開台」。匯演以5天為一檔期，預估吸引萬人看戲，並攜手企業、高雄百餘家養護中心及社福團體，安排弱勢老幼到「移動式戲院」欣賞好戲風華。

歌仔戲 明華園 新冠肺炎

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