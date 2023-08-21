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議員：817淹水是澄清湖沒清淤？

聯合報／ 記者吳慧芬王昭月／高雄報導

高雄市8月17日豪雨造成本館路、澄清路等澄清湖周遭地區大淹水，國民黨高市議員鍾易仲昨指出，業者提供資料指澄清湖550天未清淤，且事後官方疑竄改水位資料、隱瞞真相；對此台水回應，澄清湖年年都清淤，今年也有做，該資料是取水口淤積、視情況辦理，817當天澄清湖湖水未溢流，水位數據顯示超標是雷擊故障。

鍾易仲指出，817高雄大淹水，高市府歸咎於降雨量超過排水設計容量，但他追查淹水主因是澄清湖未清淤，當天急降雨造成水位超標、湖水溢流，才會造成淹水，並指出水利署事後疑竄改水情資料，將817當日早上7時水位由超標的17.93公尺，「校正回歸」到低於滿水位的17.25公尺。

「從未懷疑澄清湖滯洪功能！」鍾易仲指出，依照清淤業者發給台水函文，去年和台水簽清淤合約到今年8月17日，550天未讓廠商進場清淤，他質疑817淹水不是天災而是人禍，涉及自來水公司清淤不力、市府水利局督導不周。

鍾易仲說，依照水利署網站資訊，澄清湖有效容量水位為17.8公尺，817早上7時觀測水位為17.93公尺，水位超標、湖水應該已溢流，認為南水局疑為隱瞞真相，事後將8月17日早上7時觀測水位，由17.93公尺改成安全的數值17.25公尺。

民進黨籍議員林智鴻認為，面對淹水問題最不欠缺口水，呼籲勿引用不完整資料指控，對改善淹水無助，且會打擊治水專業人員士氣。

台水第七區管理處表示，長年定期對澄清湖清淤，上半年已清淤12萬立方公尺，鍾所提550天未清淤，是委外代操作廠商視取水口淤積時視情況辦理，並非整體清淤，不該「以偏概全」。

台水並指，817清晨5時暴雨未降前，澄清湖水位是17.15公尺，後因雷擊致水位量測器故障才顯示17.93公尺錯誤資訊。當天上午9時，人工量測澄清湖水位為17.45公尺，因此817當天澄清湖未溢流；高市府指出，台水均定期清淤，且817當天澄清湖並未溢流，還提供約30萬噸水量滯洪功能。

澄清湖 淹水 鍾易仲

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