天使輪船艙今下午鑽孔抽油 沉船海面周邊無明顯油汙

天使輪沉船高雄港外已滿1個月，高雄港務分公司原預計昨日機艙抽油作業，但昨發現船體受損、有障礙物，可能造成潛水員作業風險，經過一天努力排除障礙物，今天下午開始鑽孔抽油，預估本月22日完成機艙汙油水抽除目標。

高雄港務分公司表示，原定昨天下午進行船艙鑽孔油汙抽油，經水下潛水專業作業團隊評估，沉船住艙結構於船體沉沒時遭到損壞，影響大洋7號平台船定位，為降低水下抽油風險及確保水下作業安全，潛水員昨下午起至今日上午日夜不間斷接力作業，今下午可清除住艙障礙物並開始鑽孔抽油。

高雄港務分公司表示，應變中心依抽油作業每日定時回報管控機制，掌握相關作業進度，並持續動員工作船、除汙船、除汙資材等因應，以防範移除殘油抽油過程所可能造成油管破裂之汙染。

另海面油汙監控及應變除汙部分，港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線今日持續監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油汙。