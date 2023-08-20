天使輪船艙今下午鑽孔抽油 沉船海面周邊無明顯油汙
天使輪沉船高雄港外已滿1個月，高雄港務分公司原預計昨日機艙抽油作業，但昨發現船體受損、有障礙物，可能造成潛水員作業風險，經過一天努力排除障礙物，今天下午開始鑽孔抽油，預估本月22日完成機艙汙油水抽除目標。
高雄港務分公司表示，原定昨天下午進行船艙鑽孔油汙抽油，經水下潛水專業作業團隊評估，沉船住艙結構於船體沉沒時遭到損壞，影響大洋7號平台船定位，為降低水下抽油風險及確保水下作業安全，潛水員昨下午起至今日上午日夜不間斷接力作業，今下午可清除住艙障礙物並開始鑽孔抽油。
高雄港務分公司表示，應變中心依抽油作業每日定時回報管控機制，掌握相關作業進度，並持續動員工作船、除汙船、除汙資材等因應，以防範移除殘油抽油過程所可能造成油管破裂之汙染。
另海面油汙監控及應變除汙部分，港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線今日持續監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油汙。
今日上午持續以無人機巡視海域周遭狀況，監看油汙滲漏狀況、擴散流向及面積，港務公司亦於今日上午8時派4艘工作船攜帶吸油棉索等除汙資材，前往沉船處進行警戒除油，檢視沉船附近海面已無明顯油汙，僅剩些許微薄油膜，經工作船予以攪散並拖帶吸油棉索吸附後，已完成海面油膜清除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言