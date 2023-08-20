快訊

豪雨特報！新北大雷雨「國家級警報」響 雙北發布淹水警戒

午後大雷雨釀災情！板橋堤外道積水 車輛拋錨駕駛「受困車內」

地牛翻身！下午3時10分花蓮近海規模4.3地震 最大震度2級

天使輪船艙今下午鑽孔抽油 沉船海面周邊無明顯油汙

聯合報／ 記者吳慧芬卜敏正／高雄即時報導
工作船攜帶吸油棉索等除汙資材前往沉船處警戒除油。圖／高雄港務分公司提供
工作船攜帶吸油棉索等除汙資材前往沉船處警戒除油。圖／高雄港務分公司提供

天使輪沉船高雄港外已滿1個月，高雄港務分公司原預計昨日機艙抽油作業，但昨發現船體受損、有障礙物，可能造成潛水員作業風險，經過一天努力排除障礙物，今天下午開始鑽孔抽油，預估本月22日完成機艙汙油水抽除目標。

高雄港務分公司表示，原定昨天下午進行船艙鑽孔油汙抽油，經水下潛水專業作業團隊評估，沉船住艙結構於船體沉沒時遭到損壞，影響大洋7號平台船定位，為降低水下抽油風險及確保水下作業安全，潛水員昨下午起至今日上午日夜不間斷接力作業，今下午可清除住艙障礙物並開始鑽孔抽油。

高雄港務分公司表示，應變中心依抽油作業每日定時回報管控機制，掌握相關作業進度，並持續動員工作船、除汙船、除汙資材等因應，以防範移除殘油抽油過程所可能造成油管破裂之汙染。

另海面油汙監控及應變除汙部分，港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線今日持續監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油汙。

今日上午持續以無人機巡視海域周遭狀況，監看油汙滲漏狀況、擴散流向及面積，港務公司亦於今日上午8時派4艘工作船攜帶吸油棉索等除汙資材，前往沉船處進行警戒除油，檢視沉船附近海面已無明顯油汙，僅剩些許微薄油膜，經工作船予以攪散並拖帶吸油棉索吸附後，已完成海面油膜清除。

潛水人員預備下水查檢沉船。圖／高雄港務分公司提供
潛水人員預備下水查檢沉船。圖／高雄港務分公司提供
潛水人員下水查檢沉船。圖／高雄港務分公司提供
潛水人員下水查檢沉船。圖／高雄港務分公司提供
潛水人員預備下水查檢沉船。圖／高雄港務分公司提供
潛水人員預備下水查檢沉船。圖／高雄港務分公司提供

高雄港 潛水員 海巡署 沙灘

延伸閱讀

天使輪沉沒將抽除機艙污油 預計4天內完成

天使輪連吃5張罰單 海保署累計開罰540萬元

天使輪漏油船東「擺爛到底」再挨罰 港務公司也等不下去出手了

天使輪船東終於提殘油移除計畫 2天內須提證明

相關新聞

天使輪船艙今下午鑽孔抽油 沉船海面周邊無明顯油汙

天使輪沉船高雄港外已滿1個月，高雄港務分公司原預計昨日機艙抽油作業，但昨發現船體受損、有障礙物，可能造成潛水員作業風險，...

澎湖花火節落幕「追風音樂節」接棒 每周六都有大咖獻唱

澎湖國際海上花火節日前風光落幕，澎湖國家風景區管理處推出「澎湖追風音樂節」，延續花火節熱潮，活動為期7周，每周六開唱，昨...

企業發心扶助 首創移動式戲院助野台歌仔戲晉階內台戲

國內野台歌仔戲逐漸沒落，疫情間不少劇團受重創幾乎快斷炊，從事餐飲業的蔡友孝為此揪企業界好友發心扶助，並斥資千餘萬首創歌仔...

1至5月行人事故全國最多 議員批：台中成「行人的第18層地獄」

台中市議員周永鴻今天批評台中市府對行人安全改善只會喊預算不足，甚至希望中央全額補助，諸多交通問題沒有實際作為，只會只仰賴...

藍爆817高雄淹水禍首是「澄清湖」未清淤溢流 高市府與水公司有話說

高雄市8月17日豪雨造成本館路、澄清路等澄清湖周遭地區大淹水，高市府解釋是天災，但國民黨高市議員鍾易仲今爆料，817淹水...

屏東南州1.3公頃「海底世界」卡通彩稻田國慶登場 為期3月拚吸觀光財

為吸引觀光財，屏東縣南州鄉以「海底世界」為主題，將南州鄉運動公園東側農地打造成彩稻田，預計於國慶4天連假登場，占地1.3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦