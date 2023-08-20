澎湖花火節落幕「追風音樂節」接棒 每周六都有大咖獻唱

澎湖國際海上花火節日前風光落幕，澎湖國家風景區管理處推出「澎湖追風音樂節」，延續花火節熱潮，活動為期7周，每周六開唱，昨天開幕式由金曲歌后蔡健雅、「姐姐」謝金燕、金曲樂團旺福演出，接下來還有周蕙、李友廷、高爾宣等歌手登台，9月30日閉幕之夜則是金曲歌后A-Lin、五堅情壓軸演唱。

「澎湖追風音樂節」去年首次登場，榮獲美國MUSE國際設計大獎展覽與活動項目「鉑金獎」，讓澎湖躍上國際，期盼今年再創佳績，並允諾明年續辦追風音樂節。

今年追風音樂節以「光島盛典」為主題，融入「風」、「光」、「音樂」與「故事」元素，設計結合在地「海生物」、「島嶼」、「海洋」建構開啟「海、島」模樣，首次結合澎湖地景文化，打造嘉年華花車。

澎湖追風音樂節連續7周展演至9月30日止，昨天活動在觀音亭正式登場，交通部觀光局副局長林信任跨海擔任開幕式嘉賓，澎湖縣長陳光復、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲，共同點亮「光島盛典」，13處主題燈區齊亮，繽紛亮麗，點亮澎湖夜空。

澎湖追風音樂節每晚有靜態「光島盛典」燈光秀，每周六晚間有主題秀，開幕式由蔡健雅、謝金燕等巨星領銜演出，9月30日閉幕之夜則是金曲歌后A-Lin、五堅情壓軸演唱。