企業發心扶助 首創移動式戲院助野台歌仔戲晉階內台戲

國內野台歌仔戲逐漸沒落，疫情間不少劇團受重創幾乎快斷炊，從事餐飲業的蔡友孝為此揪企業界好友發心扶助，並斥資千餘萬首創歌仔戲移動式戲院，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團和明華園天字戲劇團8月23日起在高市文化中心前廣場匯演一個月，演的是「連台本戲」，觀眾如看連續劇，期間將邀長照等團體看戲，順做公益。

催生匯演的幕後推手是九鼎天新飲食文化事業董事長蔡友孝，他出生於台中，在高雄經營水產事業發跡，因家族有親友唱戲，從小耳濡目染。新冠肺炎期間發現國內許多歌仔戲劇團難以為繼，燃起扶助心念，透過商界人脈找到70多位志同道合的企業友人共襄盛舉，也獲不少大學及藝術界人士支持，以民間團體自發性推動，完全不靠政府的補助，希望保住歌仔戲文化星火。

有別於一般野台戲及進駐國家演藝廳堂的演出，這次歌仔戲大匯演首創「移動式戲院」模式，讓觀眾在有空調的寬敞舒適空間內看戲，緣龍影視文化執行長江明龍說，戲院鋼架由德國進口，結合氣墊屋設計，占地300坪的空間最多可容600人同台看戲，是國內創舉。

由緣龍影視文化精心策展的2023 歌仔戲移動式戲院─連台本戲大匯演第1季，8月23日在高雄登場，邀繡花園戲劇團、鶯藝歌劇團和明華園天字戲劇團等南部3大劇團輪番演出，為期一個月時間端出傳統歷史古冊「精忠岳傳、還我河山」、金光神怪戲「天下總代巡」和結合倫理教化及流行文化的黑撇戲 「神俠怪貓傳」等好戲。今天由明華團天字團金曲傳藝人陳昭香等人「開台」，高市副祕書長張家興及立委林岱樺都到場祝賀。