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愛情長跑7年 萬丹赤山社區「老厝54」迎接首對同性新人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影

台灣於2019年成為亞洲第一個同婚法制化國家，保障同志伴侶權益，住在屏東縣內埔鄉的凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，選在被賦予嶄新生命的萬巒鄉赤山村老屋「老厝54」，舉辦婚宴接受親友祝福，2人於典禮上對視唸出婚禮誓詞、交換戒指，掌聲響起，由朋友演唱感人又甜蜜的歌曲，現場洋溢幸福氣氛。

凱恩是排灣族，雪玲是布農族，2人於國中時期在部落內認識，就讀高中時期相處密切，在校基礎訓練期間互助萌生情愫進而交往，面對校內嚴格規定2人突破困難，愛情長跑7年，儘管交往過程面對許多衝擊，但2人都會耐心地化解誤會，在經過與家人長時間的溝通取得共識與尊重後，彼此決定往後要用另一種身分過下一段生活，互相扶持一輩子。

「老厝54」位於屏東縣萬巒鄉赤山村內，社區居民合力經過3年整理修繕，將荒廢50多年的古厝翻新，而凱恩與雪玲是「老厝54」迎接的首對同性新人。凱恩說，過去曾參與「老厝54」舉辦的活動，很喜歡老屋重整後的環境，因此選擇在此處舉辦戶外婚禮，「今天天公作美，讓典禮十分順利」，有考慮在未來以寄養方式照顧孩子，而領養需要視經濟能力狀況而定。

屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
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屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒鄉赤山村「老厝54」迎接首對同性新人，凱恩與雪鈴今攜手邁入人生下一階段，現場洋溢幸福氣氛。記者張已亷／攝影

屏東縣 老屋

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