高雄舉辦「大港閱冰」 今天下午起設交管禁行車輛
高雄市觀光局8月19日、20日2天，在鼓山區哈瑪星地區，封街舉辦「大港閱冰」市集活動，高雄市警局派員管制交通，第一階段管制措施，今天下午2時起，管制會場周邊道路，禁止車輛通行。
高雄市政府觀光局訂明、後2天下午3時至晚間9時，在高雄市鼓山區濱海一路，舉行「大港閱冰」市集活動，邀特色冰品店家參與市集。
高雄市警局因主辦單位封街舉辦活動，並在鼓山區濱海一路、麗雄街、濱海一路58巷設為徒步區，規畫3階段交管措施，區域內除緊急救護車輛、執行公務車輛及當地居民車輛以外，其他車輛均禁止進入管制區。
高雄市警交通大隊表示，管制時段分為三階段，今天下午2時至晚間6時、明天中午12時至晚間9時、8月20日下午1時至晚間12時，會場周邊道路禁止停車，要呼籲要前往鼓山渡輪站的機車、計程車改道，遵循警、義交人員引導，行駛臨海二路、濱海二路、鼓山一路、延平街、鼓波街等替代道路。
警方呼籲，會場周遭停車位有限，民眾可利用大眾運輸工具至捷運西子灣站、輕軌哈瑪星站到活動會場。
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