產官學合作／高雄好魚 高餐藍帶端上桌

高雄遠洋近海及養殖業，產值、產量均居全台之冠，魚種也豐富多元，高雄海洋局昨攜手市內7大漁會與高雄餐旅大學藍帶廚藝卓越中心簽約合作，將交付漁貨供開發藍帶課程教材及法式料理，有機會躍上國際美食餐桌。

高雄是台灣漁業重鎮，每年漁產量達53萬餘噸，占全國55%以上，高雄市海洋局盼推廣在地優質漁產，將漁貨打進國際市場，攜手漁會與高餐藍帶中心打「團體戰」，合力將漁產開發為美味法式料理，推向國際。

高市海洋局副局長黃登福與高餐藍帶中心總經理游明鳳代表簽約，高餐副校長李一民認為是強強聯手。游明鳳說，藍帶擁有125年專業教學經驗，教學主廚多來自米其林星級餐廳或五星飯店，這次雙方合作，希望應用法國藍帶百年料理基礎開發新品，分享全球藍帶分校，履踐「在地國際化」的餐飲政策。

游明鳳說，目前已使用高雄永安養殖的石斑結合美濃野蓮及蓮子等食材，開發出第一道佳餚。

高雄市海洋局攜手市內7大漁會與高餐藍帶廚藝卓越中心簽約合作，將開發以高雄漁產為食材的法式料理，邁向國際餐桌。記者王昭月／攝影

黃登福說，藍帶在全球有35個分校，每年逾100多國，教授2萬多名學生。高餐藍帶已選用彌陀虱目魚和永安石斑魚入菜。希望將來遠洋捕撈的鮪魚、旗魚、秋刀魚及在地養殖的鱸魚、白蝦等都能納作食材，邁向國際餐桌。

高雄區漁會總幹事黃昭欽說，藍帶主廚具知名度，透過合作，高雄海味五寶可望也能躍上海內外大飯店餐桌，讓大家都能享用到高雄水產的美味。