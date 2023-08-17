原鄉居民滿心期待 群山環繞的那瑪夏運動中心揭牌

那瑪夏區公所在區公所樓上設置運動中心，於今天上午舉辦揭牌儀式，讓3200位原鄉居民能在群山環繞中，享用專業健身器材，議員出席典禮表示，地方居民期待運動中心已久，建議能長期聘請教練，協助居民正確運動。

那瑪夏區公所表示，轄內人口雖然不多，但包含曾效力美國職棒波士頓紅襪隊的林子偉、現任中華職棒統一獅隊的林岱安，以及雪梨殘障奧運標槍金牌江志忠都來自於那瑪夏，每年公所也都會帶隊參加全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽運動風氣興盛，因此積極爭取資源改善社區運動設施，終於在109年8月獲教育部體育署經費補助，設置原鄉首座「社區運動中心」。

區長孔賢傑表示，為回饋在地居民，只要本區里民憑證件入場都能免費使用運動中心設備，另每月會邀請專業講師舉辦運動健身的課程或活動，邀請民眾一起透過運動，促進身心健康，同時推廣本區運動風氣。

高雄市議員高忠德今天出席典禮時說，那瑪夏居民期待運動中心已久，許多青年都希望在下班或休假之餘，能有舒適的室內運動場地，而在區公所樓上設置的運動中心，擁有宜人景色以及多樣專業器材能滿足需求。