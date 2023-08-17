高雄水淹籃球場？原來是這設計讓人誤會大了

高雄市今天清晨雷雨交加，雨水湧入三民區本和里滯洪池，籃球場只露出籃球框！結果議長康裕成在臉書貼出照片，指「籃球場竟是滯洪池」，讚嘆當年設計巧妙，但不少民眾卻以為高雄淹水淹到只剩籃球框沒沒頂，市府與議會為此同步澄清，認為大家「誤解大了」。

高雄市三民區本和里早年逢雨必淹，在地里長屢屢陳情，2001年711水災後，當時的市長謝長廷決定興建生態滯洪池，現地再進行綠美化工程，設籃球場，兼具休憩功能。

今天清晨高雄下起大雷雨，議會議長康裕成查看本和里滯洪池情形，看到「浸在水裡的一截籃球架與籃球框」，她在臉書貼文打趣地說，「本和里滯洪池是高雄第一個滯洪池，籃球場竟然是滯洪池」，沒想到網友以為高雄淹水淹很慘。

康裕成今天下午再透過臉書表示，「這實在大錯特錯」，籃球場就蓋在本和里滯洪池裡，不滯洪時，可以供市民運動，下雨就變身滯洪池，變儲水空間，「這麼厲害的多用途設計，或許很多非高雄人無法理解，但絕對不是淹水的籃球場」。

高雄市政府表示，本和里滯洪池工程依高雄市20年降雨頻率規劃，蓄水容量為11萬立方公尺，配合上游金獅湖蓄洪調控15萬立方公尺，可吸納來自仁武、鳥松的外來洪水，消除本和里及本館里一帶低窪區的淹水問題。

市長陳其邁說，這處滯洪池平時沒蓄水，因此設置籃球場提供市民休憩，若只看圖片而不了解背後的設計，可能會誤以為被水淹沒，忽略籃球場本身兼具滯洪功能。