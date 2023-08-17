遇連續降雨…木瓜水傷嚴重卻未列救助品項 立委為高雄瓜農發聲

高雄自上月杜蘇芮颱風來襲後，接連遭受卡努颱風外圍環流與低壓帶影響，出現連續多日降雨，多樣農產品受到影響可以申請天然災害救助，不過木瓜目前未列在救助行列讓受災農民喊苦，有立委出面協助農民爭取救助金。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，木瓜遭遇連續降雨，根部容易因浸水出現損傷，果實採收後或是出大太陽，就容易出現腐爛屬於遲滯性災害，因採收當下不會發現，目前損失難以估計，會請農業局、改良場前往會勘受災情況。

六龜區有木瓜農感嘆，近日雨勢不斷雖一解旱象，卻讓木瓜花容易出現畸形花或授粉不完全，本身結果量就有受到影響，即使結果後也容易受到水傷，採收前看起來都很正常，但在包裝、運送過程就開始出現腐爛狀況，損失慘重卻無法救助金。

根據美濃區公所統計，美濃127公頃木瓜田中，有接獲約50公頃出現13%面積災損回報；六龜區則有75公頃木瓜田，其中20公頃出現約30%災損，將待完成鑑災後，向農業局彙報已便爭取災害救助金。

立委邱議瑩表示，高雄木瓜因連續降雨出現農損，預估損失可達數千萬，卻因屬遲滯性災害未列入天然災害現金救助清單，明日將邀集農業部農糧署姚志旺副署長、美濃區公所、美濃區農會等與農民一同會勘，確認農業災損程度，將以最快速度陳報中央爭取。