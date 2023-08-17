產官學3強聯手 將高雄「鱻」魚變身法餐推向國際

高雄是台灣漁業重鎮，每年漁產量達53萬餘噸，占全國一半以上，種類豐富多元，高雄市海洋局盼將在地優質漁產打進國際市場，今天攜手市內7大漁會與高餐藍帶廚藝卓越中心簽約合作，將以高雄優質漁產開發為美味法式料理，推向國際餐桌。

海洋局今偕興達港、永安、彌陀、梓官、高雄、小港以及林園等7大漁會與高餐藍帶廚藝卓越中心合作，由海洋局副局長黃登福與高餐藍帶廚藝卓越中心總經理游明鳳代表簽約，未來把高雄在海上捕撈及養殖的魚種納入高餐藍帶課程教(食)材，不定期開發新菜色，讓世界認識正港高雄水產。

高餐藍帶廚藝中心總經理游明鳳說，藍帶擁有125年的專業教學經驗，教學主廚多來自米其林星級餐廳或五星飯店，高餐藍帶坐落在高雄餐旅大學校內，這次與海洋局合作，希望以高雄豐沛食材，用法國藍帶百年的法式料理基礎開發出全新美味，分享到全球藍帶分校，履踐「在地國際化」的餐飲政策。目前高餐藍帶已使用高雄永安生產的石斑，結合美濃野蓮及蓮子等食材，開發出第一道料理。

黃登福說，藍帶在全球有35個分校，每年逾100多個國家，2萬多名學生學習。而高雄是台灣漁業重鎮，年產量達53萬多噸，占全國55%，含遠洋、近海及養殖等漁產豐富多元，目前高餐藍帶已選用彌陀的虱目魚和永安的石斑魚入菜。未來希望遠洋捕撈的鮪魚、旗魚、秋刀魚及北高雄養殖的鱸魚、白蝦等都納作食材，提高國際知名度，邁向國際餐桌。