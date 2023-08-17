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雨彈狂炸！10縣市大雨特報 新北2區淹水警戒

受高雄強降雨影響 高雄火車站封路施工順延

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄警方原訂明天封閉高雄車站站西路，受雨炸高雄影響，延後1天封閉道路。圖／高雄市交通大隊提供
高雄警方原訂明天封閉高雄車站站西路，受雨炸高雄影響，延後1天封閉道路。圖／高雄市交通大隊提供

高雄火車站周邊站區道路「永久路型」工程，高雄市政府原訂明天起，應工程需要，封閉站西路交通，因受低壓帶影響，今天雨炸高雄，根據天氣預報，明天也可能持續強降雨，高雄市警局交通大隊今天下午表示，明天站西路交通封閉，順延1天。

高雄市政府在高雄火車站區，為連結博愛路與中山路的站西路永久路型，原訂明天晚間10時封閉站西路，以及中山路與建國路口、博愛路與九如路口交通，修闢3線車道的站西路，受天氣影響，改從8月19日晚間10時起封閉站西路，預訂8月21日清晨6點恢復通車。

今天雨炸高雄以後，市區道路交通受阻，高雄市警交通大隊今天下午表示，在站西路施工期間，警方將派警、義交管制交通，引導車流，行駛周邊替代道路，因天氣預報，明天高雄仍可能持續強降雨，才順延1天實施交管，施工期間，站東路仍維持通行。

高雄警方原訂明天封閉高雄車站站西路，受雨炸高雄影響，延後1天封閉道路。圖／高雄市交通大隊提供
高雄警方原訂明天封閉高雄車站站西路，受雨炸高雄影響，延後1天封閉道路。圖／高雄市交通大隊提供

高雄市 火車站 車道 替代道路

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