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影／畫面曝光！高雄鳥松大華里淹2小時積水過膝 里長：4年來最嚴重

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
本館路的積水來得又快又急，從今天上午7時許開始積水，1小時後路面已經被黃水覆蓋，車子如同泡在河水中。圖／讀者提供
本館路的積水來得又快又急，從今天上午7時許開始積水，1小時後路面已經被黃水覆蓋，車子如同泡在河水中。圖／讀者提供

高雄市今天凌晨因為旺盛對流帶來的強降雨，造成部分路段淹水。鳥松區大華里長蔡美華說，今天早上6點多開始下雨，大昌路、大華路、本館路都開始淹水，機車、汽車全都大塞車，本館路地勢最低，積水淹到膝蓋以上，「真的是最近四年來最嚴重的一次！」

一名男子說，他騎車上班途中從行經松藝路，發現有路段小有積水，騎到球場路時，發現積水越來越大，但因為下雨，能見度只有10公尺，「我其實沒辦法發現前面已經淹水！」看到前面很多機車已經過去，以為會沒事，卻沒發現他們其實都已經拋錨，等騎到路中間時，已經陷入淹水區域，看到一旁有漩渦、也有電箱，「我很害怕，就趕緊推車走到路邊！」

該男子說，新買的機車遇到積水，只剩龍頭以上還在水面，機車置物箱內也都進水，「但有人比我還慘，有汽車也拋錨！」他說，汽車修復費用高，機車損失估計5萬元至6萬元就能處理好，「只能看開一點！」

本館路的商家說，今天早上7時許本館路開始有積水，當時騎樓只有少許積水，還能用掃把將水推回路面，但積水高度上漲快速，沒多久就有騎士因為機車拋錨，牽車走在積水中，到了上午8時許，積水已經淹進騎樓，高度甚至一度到達成人的膝蓋。

蔡美華說，今天清晨持續下雨，到上午8時許，她已經向區公所的防災應變中心，通報有好幾個路口已經開始淹水，「店家有沒有受到影響？其實他們已經習慣了！」以往本館路只要下大雨，「1個小時就淹！」今年6月本館路的側溝有座涵管通往大排，「如果沒有這個工程，恐怕更早就淹！」

蔡美華表示，本館路地勢最低的地方，就在當地一間知名烤鴨、鹹酥鴨店附近，「這次淹水最深的地方，就是在這裡！」積水高度一度到膝蓋以上；早上她有出來指揮交通，但因為積水，造成上班要前往明誠路方向的機車、汽車難以通行，「全部大塞車，機車也拋錨！」可說是4年來最嚴重的一次。

蔡美華說，這次淹水大約從早上7點10分開始，雨勢變小5分鐘就開始退，大約9點10分積水就退去，為了防止大雨造成淹水災情，她一直有請工務單位來清水溝、清淤，但「不知道哪裡打結了」，導致這次淹水，希望天氣轉好後，市府能再派人前來清淤。

本館路商家的騎樓在今天早上7時許只有少許積水。圖／讀者提供
本館路商家的騎樓在今天早上7時許只有少許積水。圖／讀者提供
本館路商家的騎樓在今天早上8時許，已經淹水及膝。圖／讀者提供
本館路商家的騎樓在今天早上8時許，已經淹水及膝。圖／讀者提供
有騎士騎著電動機車強行通過本館路的積水。圖／讀者提供
有騎士騎著電動機車強行通過本館路的積水。圖／讀者提供
本館路的積水來得又快又急，今天上午7時許路面雖有積水，但汽車與機車仍可勉強通行。圖／讀者提供
本館路的積水來得又快又急，今天上午7時許路面雖有積水，但汽車與機車仍可勉強通行。圖／讀者提供
高市鳥松區大華里長蔡美華。圖／讀者提供
高市鳥松區大華里長蔡美華。圖／讀者提供
高雄市本館路今天早上一度嚴重積水。圖／讀者提供
高雄市本館路今天早上一度嚴重積水。圖／讀者提供

淹水

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