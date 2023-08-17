影／畫面曝光！高雄鳥松大華里淹2小時積水過膝 里長：4年來最嚴重

高雄市今天凌晨因為旺盛對流帶來的強降雨，造成部分路段淹水。鳥松區大華里長蔡美華說，今天早上6點多開始下雨，大昌路、大華路、本館路都開始淹水，機車、汽車全都大塞車，本館路地勢最低，積水淹到膝蓋以上，「真的是最近四年來最嚴重的一次！」

一名男子說，他騎車上班途中從行經松藝路，發現有路段小有積水，騎到球場路時，發現積水越來越大，但因為下雨，能見度只有10公尺，「我其實沒辦法發現前面已經淹水！」看到前面很多機車已經過去，以為會沒事，卻沒發現他們其實都已經拋錨，等騎到路中間時，已經陷入淹水區域，看到一旁有漩渦、也有電箱，「我很害怕，就趕緊推車走到路邊！」

該男子說，新買的機車遇到積水，只剩龍頭以上還在水面，機車置物箱內也都進水，「但有人比我還慘，有汽車也拋錨！」他說，汽車修復費用高，機車損失估計5萬元至6萬元就能處理好，「只能看開一點！」

本館路的商家說，今天早上7時許本館路開始有積水，當時騎樓只有少許積水，還能用掃把將水推回路面，但積水高度上漲快速，沒多久就有騎士因為機車拋錨，牽車走在積水中，到了上午8時許，積水已經淹進騎樓，高度甚至一度到達成人的膝蓋。

蔡美華說，今天清晨持續下雨，到上午8時許，她已經向區公所的防災應變中心，通報有好幾個路口已經開始淹水，「店家有沒有受到影響？其實他們已經習慣了！」以往本館路只要下大雨，「1個小時就淹！」今年6月本館路的側溝有座涵管通往大排，「如果沒有這個工程，恐怕更早就淹！」

蔡美華表示，本館路地勢最低的地方，就在當地一間知名烤鴨、鹹酥鴨店附近，「這次淹水最深的地方，就是在這裡！」積水高度一度到膝蓋以上；早上她有出來指揮交通，但因為積水，造成上班要前往明誠路方向的機車、汽車難以通行，「全部大塞車，機車也拋錨！」可說是4年來最嚴重的一次。