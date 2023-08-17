高雄迎Coldplay開唱再發夜市券 預告：明年還有2組國際團體

今年初高雄接連迎接西城男孩、BLACKPINK、張惠妹、大港開唱及五月天等逾二十場國內外歌手及團體舉辦大型演唱會，當時高雄推「加食延暢」結合百貨、夜市推出優惠搶攻演唱會經濟，而今年11月野迎來英國搖滾樂團Coldplay開唱，市府將推出「商圈夜市優惠券」吸引歌迷消費，同時預告明年初還有至少2組國際團體到訪港都。

高雄市府經發局長廖泰翔表示，今年上半年受惠演唱會經濟，加上「加食延暢」優惠助攻，活動期間許多店家、夜市都人潮爆滿，業績平均成長逾3成，因此針對今年下半年演唱會檔期，已開始規畫「商圈夜市優惠券」發放，擴大演唱會經濟效果。

廖泰翔預告，下半年除「商圈夜市優惠券」以及打狗祭「TAKAO ROCK」、英國天團Coldplay開唱值得期待外，明年初1、2月還會有兩組國際團體到高雄開唱，目前正研擬如何將優惠納入更多商家，並提供更順暢發券動線，帶動整體演唱會商機。

六合夜市主委莊其章說，今年初演唱會檔期，知名愛玉一路排到自立路、海產粥人潮也不遑多讓，最高讓營業額約增加5成，期待下半年演唱會經濟再發酵。

不過有商圈店家表示，演唱會優惠檔期結束後，人潮就被打回原形，回到冷清狀態，雖然期待下半年透過夜市券再帶動一波商機，但仍希望市府能好好規畫商圈發展，好長期維持客源才能長久發展。