25億棒球場掀熱議！屏東縣府挨批亂花錢 周春米：連9年歲入大於歲出

台北市國民黨籍的立委王鴻薇質疑屏東縣府蓋縣立國際棒球場斥資25億元，是最貴的棒球場，恐債留曾孫，造價回本要100年，縣府財政赤字。屏東縣長周春米說，屏東縣連續9年都是正數，代表收入皆大於支出，縣府絕對不會亂花錢，她也要求局處務必嚴守財政紀律，省下的錢用在更多建設。

屏東縣府表示，屏東縣總決算從103年起歲入歲出轉為賸餘，連9年歲入大於歲出，111年收支賸餘40億3181萬餘元，創歷史新高。周春米強調，屏東連9年都是「正數」，代表收入皆大於支出，屏東縣每年收入減掉支出還有剩錢。

周春米說，財政為庶務之母，政務推動須仰賴健全財政支援，過去前縣長潘孟安8年任內讓屏東成功脫離財政葉克膜，不只把88.61億元短債全數歸零，長債更由190.22億元降為95億元，減債近185億元，打下良好財政基礎。

屏東近日無端被捲入風波，造成外界對屏東縣財政誤解，周春米深感無奈與遺憾，她希望以正視聽，「屏東拚建設，照樣能存錢！」周春米強調，屏東不只會還債，年度預算規模更逐年成長，全力向中央各部會爭取經費，包含前瞻基礎建設，才能協助地方需求，合力讓建設大力推進。

根據縣府財稅局統計，屏東縣負債數在103年底時達到最高峰，長短期債務合計278.8億元（長債190.2億、短債88.6億），縣府團隊多年努力經營，截至112年7月底，短債已全數償清，長短期債務則大幅下降至30億元，更連續9年歲入大於歲出，收支有賸餘數，有效節省債務利息1年可達2億元，得以用於充實縣政建設。

屏東縣歲計累計餘絀亦從102年最高峰的負136.51億元逐年改善，經過多年努力，終於在111年底將歷年來的財政累計虧損一舉翻轉為正數，累積賸餘數為1.13億元。

縣府表示，屏東縣的預算規模從103年331億餘元，逐年成長至111年524億餘元，周春米明白持家非常辛苦，面對財政的嚴峻挑戰，須錙銖必較，要求局處務必嚴守財政紀律，同時積極爭取各項補助款推動重大建設，厲行開源節流措施，承接前縣長潘孟安任內的財政成績，顧好屏東的財政。