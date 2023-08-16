手刀準備！金門坑道音樂節又來了 8月21日開放購票

即將邁入第15年的金門坑道音樂節，今年預計在10月21至22日共舉辦6場次，活動將在8月21日開放網路售票，想要聆聽這場被譽「一生必聽」音樂會的樂迷，手刀要快。

今年金門坑道音樂節主題為「榮耀再現」，傳達音樂節15年以來給予上萬名樂迷的感動，及金管處持續活化、保存戰役史蹟的決心。今天的「金門坑道音樂節」記者會上，包括藝術總監大提琴家張正傑、中國笛教父陳中申、朱宗慶打擊樂團首席木琴吳珮菁、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、副處長黃怡平等人都出席參與。

張正傑表示，翟山坑道的音響是他走訪過世界各地，覺得世上最棒的天然音樂廳，上有不規則的岩石洞頂、下有平靜的海水吸音，加上A字型的開放坑道口環繞效果，讓演出幾乎聽不到回音，絕對是全世界獨一無二的；他也透露，曾經有樂迷想來聽音樂會，6年來都搶不到票，後來成為志工，才順利聽到。

金管處表示，第一天的節目「琴逢笛手」邀請中國笛教父陳中申、朱宗慶打擊樂團首席木琴吳珮菁一同演出，中國笛與木琴的加入，重新詮釋弦樂四重奏，並為弦樂四重奏增添更多元的音色。第二天的節目「天鵝之歌」則由新生代男高音林義偉，以清亮的音色、濃郁的情感與長榮交響樂團單簧管首席莊蕙竹進行對話，搭配張正傑與三位頂尖音樂家所組成的弦樂四重奏，使翟山坑道堆疊出醉人的樂音。

據了解，今年的舞台背板也邀請知名藝術家、現任國立中山大學的王以亮教授跨刀設計，以海洋、藝術、音樂、文化為設計元素，融合金門文化，帶入懷古情思，以新存在主義藝術風格呈現給觀眾嶄新的視覺饗宴。

鄭瑞昌表示，翟山坑道因場地特殊，為維護參與聽眾的安全與表演品質，每場次聽眾限200人，並採售票入場，凡年滿7歲以上的民眾皆可參與，酌收報名費每人新臺幣200元整，想要體驗坑道內聆賞音樂會的樂迷，敬請把握機會。