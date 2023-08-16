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佳樂水國際衝浪嘉年華10月登場 8月先帶長輩體驗SUP

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影
屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影

屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年除賽事之外，8月23日推出樂齡SUP與部落孩童衝浪體驗，為賽事揭開序幕，邀請長輩同樂，帶領部落孩子衝浪，讓衝浪文化在國境之南傳承紮根。

今年賽事主題「歡迎回佳深耕在地」，將親水與海洋自救教育擴及滿州偏鄉部落，8月23日將與滿州鄉原住民家庭服務中心，帶領樂齡長者在安全水域SUP體驗，讓長者不因年紀限制而失去對水的樂趣，部落孩童的防溺自救與衝浪體驗。

台灣海洋休閒運動發展協會指出，8月23日體驗活動，與台灣首支由企業支持國巨職業衝浪隊結合，從2008年成立後，培養台灣青少年衝浪的種子隊，國巨衝浪隊的種子選手們擔任部落孩童體驗的教練群。

今年賽事項目，除了既有賽事組別，因應2028長板將進入奧運項目，今年將長板賽事規格推上國際組，首次以長板公開組作為台灣選手搖籃賽，加入長板新人組，還有去年U12青少年組別。

今年加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽」，另外有U12、U18青少年賽事，男子長短板挑戰組、男子長板A／Ｂ(新人）組別、女子長短板Ａ/B組別、趴板男女組、sup衝浪男女組、45歲以上的「後青春組」，總參賽人數近350人，總獎金達50萬元，為台灣衝浪賽事裡有史以來最高的參賽人數。

台灣海洋休閒運動發展協會指出，除賽事之外，現場有市集、草地音樂會、親子DIY，納入奧運項目的 MINI RAMP（迷你公園滑板）也會出現在會場，讓賽事不只是賽事，成為一場嘉年華會，期盼深化海洋教育與運動推廣至屏東縣的各地，讓屏東成為海洋大縣。

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屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影
屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影
屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影
屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影
屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影
屏東滿州佳樂水國際衝浪嘉年華，今年迎來第18年，將在10月13、14、15 日在滿州鄉佳樂水漁村公園登場，今年還加入「毛小孩與主人的趣味衝浪賽。記者劉星君／攝影

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