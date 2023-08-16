影／颱風襲擊！高雄西施柚3成落果 果農心疼損失「眼淚都掉下來」

高雄燕巢區出產的西施柚香甜多汁，每公斤價格最高達500元，但今年即將上市前，卻因為杜蘇芮、卡努颱風帶來的雨勢，導致三成的西施柚落果或因水傷造成果皮腐爛，無法販售。當地施姓女果農說，種植西施柚相當辛苦，看到那麼多果實掉下來，「真的很心痛，我的眼淚都掉下來了！」希望政府能多加補助。

立委邱議瑩今早與高雄市政府農業局長張清榮，前往燕巢區會勘西施柚災損。邱議瑩說，因為這幾天的豪大雨，對於高雄農產品，造成很大損害，西施柚沒有在原本災損的補助範圍難，但她接獲許多種植西施柚的農民反映，西施柚的損失狀況非常嚴重，而且後續還會加劇。

邱議瑩說，農民看天吃飯，近日氣候變化劇烈，「農民相當辛苦！」西施柚果農可以將損失的狀況拍照存證，她已請農業局把農民的損失呈報到農委會，盡快來辦理會勘，讓農民申請到災損補助，後續能夠來整理園地。

燕巢區西施柚果農施姓女子說，西施柚與芭樂、蜜棗並列燕巢三寶，果農種植時要彎腰除草、施肥，還經常被蚊蟲叮咬，「相當辛苦！」她看到西施柚的果實大量落果，「我眼淚都掉下來！」

燕巢區柚子班班長韓仙法說，今年颱風帶來雨勢，連續多天降雨，很多西施柚的果實因為吸了太多水，造成表皮腐爛、落果，前幾天的落果都被大雨沖落水溝，被水勢順帶流走，昨天又掉了一大堆西施柚，只好先堆在果園，他指著這堆100多公斤的落果說：「光是這一堆，如果能順利上市，價值就有10多萬元！」

韓仙法說，全燕巢區的西施柚種植面積約10多甲，原本9月就可上市的果實，已有3成因颱風、連續降雨損失，「光是這幾天已損失2000公斤左右的西施柚，後續果實還會繼續掉！」預估燕巢鄉整體西施柚農的損失至少100萬元起跳。

韓仙法說，受豪雨影響的柚子，由於根系長時間泡在水中，導致果實底部開始腐爛；也因為水分過多，病蟲害防治的藥物失去了效果，更容易受到病蟲害的影響，雪上加霜。今年西施柚產量減少，但因為客戶都是熟識的老客戶，西施柚的售價不會因為產量減少而變貴，等於損失都是農民自己吞下。

燕巢區的柚子果農何福三說，燕巢區具有獨特泥火山石灰岩土質，從三十多年前引進西施柚種植後，孕育出來的西施柚果形圓滿碩大，多汁又香甜，甜度達11度以上，相當受到民眾歡迎，果實重量約600克至800克，大一點的甚至重達3公斤，頂級的價格西施柚的價格每公斤500元，「1顆2公斤的就要1000元！」