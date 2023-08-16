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獨／對抗登革熱無名英雄曝光 高雄民生醫院24名醫檢師檢驗上千件個案

聯合報／ 記者卜敏正王勇超／高雄即時報導
民生醫院副院長張科（右）、民生醫院檢驗科醫事檢驗師饒雅璇（左）。記者王勇超／攝影
民生醫院副院長張科（右）、民生醫院檢驗科醫事檢驗師饒雅璇（左）。記者王勇超／攝影

高雄今年本土登革熱疫情延燒，至昨日為止已累56例確診個案，市府防疫團隊搶時間與病毒賽跑，其中市立民生醫院檢驗科24名醫檢師，不眠不休在登革熱檢驗分子生物實驗室，執行登革熱病毒核酸RT-PCR檢驗，光是7月1日到8月14日，就檢驗1200多件，驗出34件陽性個案，讓衛生局能提早介入執行相關防疫措施，堪稱是防疫作戰的無名英雄。

高雄市立民生醫院副院長張科表示，高雄2014年、2015年高雄登革熱大流行，衛生局發現主因是境外移入個案造成，在2016年由現職衛生局副局長潘炤穎帶領民生醫院的醫檢師們，建立登革熱檢驗分子生物實驗室，並取得疾病管制署傳染病檢驗機構認可證書，可以協助高市衛生局及早發現病例個案。

張科說，民生醫院檢驗科的登革熱檢驗分子生物實驗室，原本的用意是要防堵境外移入登革熱，該實驗室可執行登革熱NS1快篩、登革熱血清抗體（IgG+IgM）、登革熱病毒核酸RT-PCR檢驗，今年1月至8月14日為止，例行性執行外籍勞工、船員、漁工，加上高雄市衛生局社區擴大採檢的NS1快篩，檢驗人數已達1萬4460人，登革熱血清抗體檢驗1579人。

張科表示，今年1月至6月的登革熱病毒核酸RT-PCR檢驗419件，3月份檢出1件境外移入第一型登革熱個案，6月份檢出1件本土第一型登革熱、是台南相關案件。

張科說，6月過後疫情升溫，從7月1日開始到8月14日，登革熱病毒核酸RT-PCR檢驗1200多件，驗出34件陽性，其中有15件是本土第一型登革熱、11件是本土第二型登革熱、1件是境外移入第二型登革熱、7件因為病毒量少，無分型結果。

張科表示，高雄的登革熱疫情越來越嚴重，登革熱檢驗分子生物實驗室的工作負荷增多，1個疑似患者的登革熱PCR檢驗耗時約5至6個小時，有時會突然有100多個到200個檢體需檢驗，只能調度檢驗科24名醫檢師輪班互相支援，在最快的時間讓擴大採檢的結果能夠出爐，為的就是讓衛生局能夠提早做出判斷，以利有效控制登革熱疫情蔓延。

民生醫院檢驗科醫事檢驗師饒雅璇說，防疫團隊進行擴大採檢慧考量民眾的生活作息，通常最晚是晚上10點前採檢結束，但有些熱點距離民生醫院較遠，送達的車程可能1小時，醫檢師們會留守到深夜，「至少讓快篩出來，讓擴大採檢有意義！」防疫團隊才能了解隔天該如何及時應變。

張科說，民生醫院是市立醫院，肩負公衛職責。饒雅璇說，其實最近幾年從新冠肺炎開始，一直到目前的登革熱，為了防疫，醫檢師等防疫團隊成員，犧牲許多陪伴家人的時間，但幸好家屬多能體諒，是為了與病毒抗戰才做出犧牲，家屬也會默默給予支持。

高市立民生醫院的登革熱檢驗分子生物實驗室，具有疾病管制署傳染病檢驗機構認可證書。圖／民生醫院提供
高市立民生醫院的登革熱檢驗分子生物實驗室，具有疾病管制署傳染病檢驗機構認可證書。圖／民生醫院提供
高市立民生醫院檢驗科24名醫檢師，不眠不休在登革熱檢驗分子生物實驗室，執行登革熱檢驗。圖／民生醫院提供
高市立民生醫院檢驗科24名醫檢師，不眠不休在登革熱檢驗分子生物實驗室，執行登革熱檢驗。圖／民生醫院提供
高市立民生醫院的登革熱檢驗分子生物實驗室，也可執行登革熱NS1快篩。圖／民生醫院提供
高市立民生醫院的登革熱檢驗分子生物實驗室，也可執行登革熱NS1快篩。圖／民生醫院提供
高市立民生醫院的登革熱檢驗分子生物實驗室，也可執行登革熱NS1快篩。圖／民生醫院提供
高市立民生醫院的登革熱檢驗分子生物實驗室，也可執行登革熱NS1快篩。圖／民生醫院提供

登革熱 衛生局 PCR 高雄市

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