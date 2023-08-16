世界巡迴首站 高雄沉浸體驗聖母院

巴黎聖母院2019年慘遭祝融，重建計畫受全世界關注與支持，如何以最新科技重現巴黎聖母院歷史與藝術價值，被視為科技復興世界文化遺產的重要里程碑。本月25日在高雄市科學工藝博物館開展的「永恆聖母院」，透過虛擬實境體驗，帶觀眾走入巴黎聖母院，沉浸式欣賞聖殿的興起與永恆，完整揭秘館藏重要文物及藝術資產。

進入「永恆聖母院」現場建立一個虛擬分身後，須配戴VR頭顯裝置及背包，就可以徹底解放雙手自由移動，由導遊帶領穿梭不同世紀，深入建築內部各角落，以360度全方位近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等精湛絕美元素。

最後跟著升降梯登上69公尺高鐘塔，在巨鐘底下感受多具銅鐘齊響的震撼，還可走出塔樓到戶外，以絕佳視野俯瞰瞭望大文豪雨果筆下的巴黎世界；體驗支援團體連線，歡迎家人、朋友共同走入法國藝術聖堂。

「永恆聖母院」由法國電信商Orange與天主教巴黎總教區、巴黎市政府攜手合作，2022年於巴黎首次展出。

今年來台由台灣元宇宙龍頭HTC、VIVE Arts主辦，HTC VIVE Arts、高市府經發局、國立科學工藝博物館共同主辦，並由數位發展部數位產業署、高雄市政府、文化部聯合指導、聯合數位文創執行，8月24日前udn售票網早鳥票享超低特惠價580元。