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高雄美濃運動中心周邊場域再升級 擁世界第3座3D列印座椅

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高雄美濃運動中心入口廣場以瀰濃「韻水漫漫」為意象主題，導入3D列印結合AI技術設置的街道座椅，是全世界第三座。記者王昭月／翻攝
高雄美濃運動中心入口廣場以瀰濃「韻水漫漫」為意象主題，導入3D列印結合AI技術設置的街道座椅，是全世界第三座。記者王昭月／翻攝

高雄市美濃運動中心去年10月啟用後，市府接續推動周邊場域升級，串聯美濃國中、竹仔門溝水岸、運動場及環場景觀步道動線，轉化成兼具運動休閒機能的特色場域。高市副市長林欽榮今天前往視察，期許美濃區未來在完善機能帶動下成為最宜居、樂活的好所在。

美濃運動中心去年10月24日啟用後，即由水利局委請趙建銘建築師事務所及園泰營造合作，進一步串聯周邊學校、水岸、運動場及環場步道，促進場域升級。副市長林欽榮表示，市積極在各行政局設置運動中心，目前已規畫14座，7座營運中，美濃是東高雄區域發展核心，如何讓東高雄居民享有完善的休憩空間，一直是推動健康城市的課題。

他表示，美濃運動中心場外空間改造經費約6000萬元，市府結合美濃國中校區約5公頃空間，結合太陽能光電約887千瓦，並新設520公尺長的環狀步道串接起跑道，步道再延伸至竹仔門溝，岸邊則建構水岸平台節點，勾勒出整個親水空間及動線。入口左側新增21格汽車與44格機車停車位，

林欽榮也說，美濃國中籃球場地坪已換上繽紛色彩，洋溢校園青春氣息，並打造全齡適用的公園，入口廣場以瀰濃「韻水漫漫」為意象主題，導入3D列印結合AI技術設置的街道座椅，趙建銘建築師指這是全世界第3座3D列印混凝土製品，營造出自然河水般流動的優美曲線視覺效果。

高雄市美濃運動中心去年10月啟用，成為東高雄絕佳休憩場所，記者王昭月／翻攝
高雄市美濃運動中心去年10月啟用，成為東高雄絕佳休憩場所，記者王昭月／翻攝
高雄市美濃運動中心去年10月啟用後，市府接續推動周邊場域升級，副市長林欽榮今天前往視察。記者王昭月／翻攝
高雄市美濃運動中心去年10月啟用後，市府接續推動周邊場域升級，副市長林欽榮今天前往視察。記者王昭月／翻攝
高雄市美濃運動中心去年10月啟用後，市府接續推動周邊場域升級，串聯美濃國中、竹仔門溝水岸、運動場及環場景觀步道動線，轉化成兼具運動休閒機能的特色場域。記者王昭月／翻攝
高雄市美濃運動中心去年10月啟用後，市府接續推動周邊場域升級，串聯美濃國中、竹仔門溝水岸、運動場及環場景觀步道動線，轉化成兼具運動休閒機能的特色場域。記者王昭月／翻攝

美濃 運動 林欽榮

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