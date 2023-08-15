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日寄回小米種子 霧台感恩復育

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
50多年前日本3名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，昨回到霧台鄉魯凱族土地上。記者劉星君／攝影
50多年前日本3名學者採集屏東縣霧台鄉吉露部落小米種子，昨回到霧台鄉魯凱族土地上。記者劉星君／攝影

小米是原住民傳統作物更象徵傳承，50年前3名日本學者到屏東縣霧台鄉吉露部落田野調查，採集13個小米種子送回日本保種。2009年八八風災後吉露部落遷居山下永久屋，種植小米品種流失，近月來在中山大學協助，日方寄回當時8個品系小米種子，昨在部落辦小米播種，傳統領袖羅玉梅相當感動說，小米種子回家了。

中山大學西灣學院長王宏仁說，今年是國際小米年，霧台鄉魯凱族農耕文化具永續發展、生態環境保護，規畫將霧台鄉農耕文化申請屏縣無形文化資產，讓更多人認識原民山林智慧。

王宏仁說，團隊正在做霧台鄉農業調查，閱讀文獻發現1972年3名日本研究人員佐佐木高明、深野康久、松山利夫到吉露田調，採集13個小米種子送回日本，請京都大學教授阪本寧男種植和保育；校方獲悉後與日方聯繫，得知小米種子保存在日本農研機構（NARO）基因庫，歷時3月書信往來，上月底收到日方寄來8個品系的小米品種。

霧台鄉昨下著雨，小米回歸魯凱族土地儀式簡單隆重，中山大學西灣學院、南島中心、魯凱族知識研究中心與USR計畫參與師生們，由部落族人帶領進入小米田，眾人深受感動。

羅玉梅感動的說，小米回到原鄉播種復育是文化傳承，對新生代說也是學習。

日本 魯凱族 中山大學

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