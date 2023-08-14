高市聲暉協會獲SROI國際認證 公益量化服務更到位

高雄市聲暉協會近日通過英國「國際社會價值協會」社會投資報酬（SROI）國際認證，理事長黃國華說，公益團體常憑感覺做事、無法量化，透過此認證能提供更符合聽障者需求的服務。

黃國華接受中央社記者電訪，他說，為此認證協會花了近1年半準備，透過國立中山大學社企中心團隊協助，進行多次問卷調查及訪談，「這次也讓協會發現成立至今已做了很多事，未來還有更多可以努力」。

根據中山大學量化評估各項服務的社會價值及影響力，評估結果顯示高雄市聲暉協會在青少年關懷服務與身心障礙者就業服務的SROI值為3.32，即投入1元可創造3.32元的社會價值；此評估報告書在今年8月獲英國「國際社會價值協會」（Social ValueInternational，SVI）認證通過。

「公益團體常常憑著感覺做事，希望能導入企業經營模式讓服務更加到位」，除了協會理事長身分，黃國華也是半導體公司老闆，因家有聽障兒加入協會多年，深知聽障家庭需求，也了解協會經營所面臨困難。

黃國華說，高市聲暉協會目前是台灣少數非營利協會中，經國際認證具有高效社會價值的協會之一，聲暉協會服務成效顯著，也感謝中山大學、英國協會的肯定，希望能更壯大社團，讓需要的人被看見，接受更好的服務。

協會表示，提供的服務與時俱進，讓聽障者融入社群生活，高市聲暉協會開辦同步聽打服務，幫助聽障者參加社會活動時能理解講者所言，不再顯現茫然神情，112年度至今已達408人次受惠。

高雄市聲暉協會長期協助大高雄地區聽障者，服務包括爭取資源、申請補助、建立聽障社群等，讓聽障者生活更加安穩平順。

另外，也透過校園宣導服務，接觸至少600多名聽障孩子、一般生、老師等，除幫助聽障孩子，也讓更多人理解聽障孩子特質，創造友善同理的校園環境。