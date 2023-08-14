遊客攀爬澎湖國定古蹟漁翁島燈塔 陳光復嚴厲譴責

媒體報導遊客擅自攀爬澎湖國定古蹟「漁翁島燈塔」，澎湖縣長陳光復今天嚴厲譴責，同時通報文化部啟動古蹟監管程序，並重申毀損古蹟是公訴罪，呼籲遊客勿以身試法。

陳光復說，遊客攀爬漁翁島燈塔設施，除可能毀損古蹟外，也可能危及自身及其他遊客安全。對於這種不妥、不法行為予以嚴厲譴責，呼籲民眾漁翁島燈塔超過百年歷史，是珍貴的文化資產，需全民共同守護。

對於遊客進入漁翁島燈塔參觀擅自攀爬，澎湖縣政府文化局表示，已委請交通部航港局通令燈塔管理單位加強宣導避免再發生。由於漁翁島燈塔屬國定古蹟，也通報文化部文化資產局啟動古蹟監管程序，由專業人員抵現場詳加檢視，如有毀損依文資法規定論處。

澎湖縣政府文獻指出，漁翁島燈塔在1875年由海關興建鐵鑄新式燈塔，塔身為圓形鐵造，並配備3尊鑄鐵霧砲；1915年漁翁島燈塔、辦公室、霧砲、霧笛、展覽室、石碑、圍牆、燈塔看守員宿舍與觀景樓漆成白色，純白建築帶有地中海風情，蔚藍大海與綠色草原間，既醒目又耀眼。

位於西嶼鄉外垵村的漁翁島燈塔為國定古蹟，周圍地區被列為古蹟公園，民國81年（1992年）起開放給民眾參觀，是遊客欣賞夕陽首選。