影／高雄大港橋旋轉僅供觀光？ 議員籲訂辦法開放船通行
高雄市連接駁二藝術特區與蓬萊港區的大港橋啟用3年，因造型優美且可旋轉特性成為觀光熱點，大港橋可旋轉設計原是方便第3船渠內船隻進出，議員指3年來除特定活動外，大港橋內側船渠長期封閉，失去旋轉意義，建議訂辦法開放船隻通行，適度開放市民下水遊憩，遊艇業者也建議打造為小型船舶駕駛訓練基地。
港務公司表示，第3船渠周邊開發招商委由高雄港區土地公司通盤考量規畫，西側水域規畫為親水遊憩，將不定期辦水域遊憩活動。
高雄市議員白喬茵表示，當初大港橋若不須旋轉，不用1億元即可完工，結果花費4億元預算設計可旋轉橋體，卻不讓船隻進出，每年還要編列400多萬元維護和操作經費，這樣做法對嗎？
她說，港務公司雖解釋第三船渠水域小，迴轉半徑不足影響船隻航行安全，但海巡船艦動輒幾千噸都能停外側，上個月也開放海洋派對的愛之船、文化遊艇短暫通行，建議訂定開放船隻通行規格、辦法，並考慮在腹地廣闊處建造艇庫、引進船舶存放，持續活化運用。
市議員簡煥宗認為，大港橋所在的第三船渠雖規畫作為遊艇碼頭，不過因船渠位置為內港區水流平靜，建議比照愛河，適度開放讓市民下水遊憩，讓親水活動成為高雄市民生活一部分。
高雄市遊艇服務商業同業公會顧問林于凱也認為，船渠內是一個潮差低且風平浪靜安全水域，大港橋內側非常適合做小型船舶駕駛訓練基地，建議結合相關產業，打造從遊艇生產、駕駛訓練、到船籍發放、泊靠一條龍產業鏈，打造高雄成為真正「海洋首都」。
港務公司表示，第三船渠周邊開發招商已委由高雄港區土地公司就陸域及水域通盤考量規畫，大港橋西側水域現規畫為親水遊憩使用，不定期辦理水域遊憩活動，至於船舶進入要配合大港橋旋轉開啟時間，故平時僅開放公務船因公務需求申請進入，但遇颱風或劇烈天候，可提供適宜船舶申請進入避風靠泊。
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