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高雄鳥會珍稀保育鳥類黃鸝普查 黃鸝鳥兒最愛這個球場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市野鳥學會公布7月黃鸝普查結果。摘自黃鸝保育行動粉絲團，攝影／卓秋燕
高雄市野鳥學會公布7月黃鸝普查結果。摘自黃鸝保育行動粉絲團，攝影／卓秋燕

高雄市野鳥學會今天公布7月黃鸝普查結果，叫聲婉轉清亮的黃鸝屬二級珍貴稀有保育鳥類，在高雄11個行政區調查到67隻次的黃鸝。鳥會表示，以鳥松區調查到的數量最多，高達34隻次；其中有26隻是在高雄高爾夫球場調查到。

高雄鳥會指出，黃鸝羽色鮮黃亮眼，叫聲宛轉，常有人以「黃鶯出谷」來形容；體長約23至28公分，目前屬於二級珍貴稀有保育鳥類。黃鸝喜愛生活在大面積的綠林環境，如農場、校園、公園、營區等，目前正面臨嚴峻的挑戰，除了天然因素，也受到人為因素威脅，如獵捕、樹木修剪、環境開發等，黃鸝族群數量因此銳減。

7月的黃鸝普查採傳統樣區，共在11個行政區調查到67隻次的黃鸝。鳥會表示，鳥松區調查到的數量最多，高達34隻次，其中有26隻是在高雄高爾夫球場調查到，可見球場內的環境非常適合黃鸝居住。目前鳥會也正和球場合作，進行一系列球場內生態環境的改善措施，期望未來可以成為一座美麗的生態友善球場。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，高爾夫球場有大片綠地，中人類活動多在球道，而黃鸝活動高度多在樹冠上層 ，離地約6至10公尺處，不太會打擾到黃鸝的棲息環境。

鳥會說，除了鳥松區，橋頭區及左營區各別調查到8隻黃鸝，楠梓區有4隻，其餘皆為零星紀錄，可見高雄市區黃鸝族群量有慢慢回升趨勢。

高雄市野鳥學會公布7月黃鸝普查結果。摘自黃鸝保育行動粉絲團
高雄市野鳥學會公布7月黃鸝普查結果。摘自黃鸝保育行動粉絲團

鳥會 高雄市 野鳥

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