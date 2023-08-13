399月票賣逾12萬套 年輕人最捧場

高雄399月票價格優惠且使用便利，4月推出後賣出12萬套，平均每月銷售近4萬套，高雄市府交通局分析發現，399月票的使用者5成是29歲以下年輕人，上班上學通勤族占大宗。

交通局表示，現階段力推ESG企業綠卡，已有東南水泥加入，可便利企業補助員工，也會針對觀光客推更多優惠。

交通局表示，399月票會員29歲以下使用者占50％，30歲至59歲44％，受到市區通學及通勤族喜愛。此外，7月上路的999元南高屏通勤月票，30歲至59歲占69％，以上班族為主，年齡層較高，南高屏跨區交通特性與市區不同。

南高屏地區TPASS月票，使用MeNGO平台發行，配合中央實名制政策，交通局可以利用大數據分析會員運具特性，包括轉乘時間長短，也尋求異業結合，推行ESG企業綠卡，可以讓企業訂製專屬卡面，用來補助員工購買通勤月票，目前已與東南水泥合作推出企業認同卡。

副局長劉建邦說，高雄有許多每周到訪2到3天的間歇性商務客，未來加強推廣月票優惠與便利性，在短期觀光部分，雖然已推出1到3日的時數套票，價錢介於199元到399元，3日票價錢幾乎等同月票，未來會再研議，針對觀光客推出更多套票優惠。