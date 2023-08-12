屏縣府赴新加坡攬觀光客 國際團客每團補助一萬元

疫情趨緩各國邊境鬆綁，依觀光局資料顯示，今年初起統計至6月來台旅客計50萬多人次，屏縣府為爭取東南亞旅客，由交旅處長黃國維率團赴新加坡，推介屏東觀光旅遊資源，另推「國外旅客來屏東促進方案」，準備補助金750萬元，盼能促成更多國外遊客來屏東，體會大山大海與歷史人文之美。

交旅處昨於新加坡舉辦「瘋台灣，來屏東」觀光推介會暨交流餐會，邀請30名在地旅遊業者與媒體參與，會中介紹南國山海景觀、在地小吃、熱帶水果、原民文化與特色歷史建築等，致力將屏東的旅遊新亮點，及最新訊息帶給新加坡遊客。

另為吸引更多他國旅客前來，屏縣府諮詢多間甲種以上旅行社，辦理非本國籍的國際旅客團體旅遊補助，目前預估補助750團，每團至少20人以上，每人可獲新台幣500元補助，每團最高補助1萬元，於8月1日起至12月31日期間辦理，使用合法交通工具並入住屏東縣合法旅宿業，才能申請補助，預估可以帶來超過破億元的觀光效益，現已有10多團申請。