快訊

遭女直播主告襲胸 他竟以「1理由」抗辯…法官聽了都火大

順利逃出！夏威夷州茂宜島居民曝光「下火雨」畫面：如世界末日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天使輪船東繼續不作為 海委會今再開罰150萬元

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海保署調度台塑公司麥寮海洋號代船東清除油污。圖／海委會提供
海保署調度台塑公司麥寮海洋號代船東清除油污。圖／海委會提供

帛琉籍天使輪「ANGEL」今年7月21日沉沒於高雄港外迄今已達3周，期間海洋委員會與高港公司等相關單位合作監測污染並即時清除外溢油污，並多次要求船東採取應有之應變作為。海委會表示因船東迄今仍未有積極作為，先前已3次裁罰共190萬元，今日第4次裁處船東150萬元，要求船東負起責任。

海洋委員會海洋保育署說，天使輪沉沒之後，因船舶老舊導致管線油污滲漏不止，高港公司委託專業廠商多次堵漏降低風險，海保署也協調10餘艘除污船於海上清污。

海委會已在7月26日、7月31日及8月3日依違反海洋污染防治法，裁處船東總計190萬元罰鍰，限制重要船員離境，並依海污法第33條第2項規定命船東於8月10日前採取必要防止污染措施。

海委會說，今日稽查結果顯示船東仍未有佈放攔油索等積極作為，相關應變措施持續由港務公司及海委會代為處理，海委會決定進行第3次按次裁處，罰鍰加重至150萬元，改善期限至8月14日，如仍未改善將再按次處罰。

海保署署長黃向文說，天使輪沉沒案是海洋污染防治法修正通過後第一件重大海洋污染案件，將持續督促船東採取防止、排除及減輕污染之適當措施，確保遵循海污法之規範，落實海洋環境保護。

港務公司代船東於沈船處佈設攔油索。圖／海委會提供
港務公司代船東於沈船處佈設攔油索。圖／海委會提供
今日上午天使輪沈船處周圍海域油膜。圖／海委會提供
今日上午天使輪沈船處周圍海域油膜。圖／海委會提供

帛琉 高雄港

延伸閱讀

天使輪船東終於提殘油移除計畫 2天內須提證明

天使輪漏油船東不理 海委會已開3罰單共190萬

天使輪抽油計畫通過 卡努颱風離開後啟動

天使輪海事調查 高雄港務公司處長指船長未如實通報

相關新聞

文藻女大生之死 白喬茵：愛河沿岸30年未檢討安全性

文藻外語大學一名剛畢業的女大學生，父親節前夕連人帶車翻落學校附近大排意外身亡，網路不少輿論檢討亡者在不該騎車的地方練車，...

天使輪漏油船東擺爛到底 港務公司出手處理燃油

天使輪在上月沉沒後，其船東遲遲沒有提出應變作為，海委會今天再開出150萬罰單，加上先前3張罰單共遭裁罰310萬，港務公司...

高雄登革熱今+5雨下不停 小港、左營社區群聚

高雄市接連多日因颱風帶來降雨，導致積水容器孳生病媒蚊孑孓的機率從1成5提升到2成，目前已有2個區域出現登革熱社區群聚疫情...

天使輪船東繼續不作為 海委會今再開罰150萬元

帛琉籍天使輪「ANGEL」今年7月21日沉沒於高雄港外迄今已達3周，期間海洋委員會與高港公司等相關單位合作監測污染並即時...

世客博成縣市長角力場 陳其邁派刺客團給張善政「好看」

2023世界客家博覽會今開幕，將展開為期66天的盛大活動，主場館之一的台灣館邀集全台14縣市，展現各地特色，讓世客博儼然...

高雄水產開拓海外 比臉大烏魚子、熱銷花枝丸外銷加拿大

高雄水產品進軍加拿大！國華食品公司與5家「高雄海味」業者，成功媒合烏魚子、午仔魚、石斑魚、金目鱸、小卷、鱸魚、虱目魚、龍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦