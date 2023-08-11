恆春搶孤月底登場 地方盼設永久展館

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東恆春鎮中元搶孤，俗稱豎孤棚，地方文史工作者呼籲官方設永久性搶孤文化館，讓外人「看熱鬧，也能看門道」。本報資料照片
屏東恆春鎮中元搶孤，俗稱豎孤棚，地方文史工作者呼籲官方設永久性搶孤文化館，讓外人「看熱鬧，也能看門道」。本報資料照片

屏東恆春鎮流傳逾百年中元搶孤（俗稱豎孤棚）本月30日登場，今年參賽隊伍由往年32隊減至18隊，暖場活動延長半個月，還禮聘國外YouTuber到恆春採訪；地方文史工作者不希望年度盛事每年像放煙火般，呼籲官方設永久性搶孤展示館，「看熱鬧，也能看門道」；縣府文化處說，年底啟用的恆春文化館會安排搶孤特展。

「南恆春、北頭城」成為農曆7月台灣中元搶孤特色民俗活動，今年18隊參賽，冠軍獎金加碼5萬至35萬元，另備有3000份太陽能小燈紀念品，帶發票及現場打卡就能帶走，當晚由主持人許效舜暖場，盼吸引更多人參與南台灣中元盛事。

恆春中元搶孤流傳百年，清末恆春設縣初期已存在，日治時代一度停辦，1971年復辦，鎮公所擴大參與面並導入觀光，15年前將4根柱子孤棚擴大為36根，因「豎」是閩南語爬，故取名豎孤棚；地方文史工作者張明榮說，近年各隊面臨人手不足或被挖角窘境，選手需時間和場地訓練，每年靠幾支老牌隊伍撐場，官方應重視傳承和設展示館，不要像放煙火般活動完就沒了。

長期研究恆春搶孤張順興說，恆春搶孤根據考證是由來台墾荒先民傳入，大陸福建省漳州龍海市大社搶孤流傳636年，被列為省級非物質文化遺產，恆春搶孤應設永久性文化展示館。

文化處說，恆春中元搶孤是地方特有宗教民俗，規畫收錄相關聲音記錄和書籍，也以特展方式搭配圖文介紹起源。

搶孤 恆春 文史工作者

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