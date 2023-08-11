風雨摧殘 高雄河濱商城多戶慘不忍睹

有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城，單元1的住宅因海砂屋鑑定為危樓，前年已強制拆除，單元2、單元3待拆的百餘戶近期接連碰上颱風大雨，多戶漏水，甚至有陽台傾斜，土木技師研判不適合居住。河濱商城更新會昨疾呼，盼市府介入協助強拆，解除住戶憂慮。但市府認為，更新會屬公司法人，市府沒理由介入，都更部分仍需靠更新會盡速整合後正式提案，才能一勞永逸。

河濱商城是屋齡40年社區，共3區建築245戶，單元1因海砂屋現象嚴重，梁柱鋼筋鏽蝕裸露，2021年10月城中城大火後，危老社區備受關注，河濱商城是其中之一，經市府及土木技師等3大專業公會鑑定隨時可能坍塌，當年馬上畫定都更區強制拆除，安置單元1的126戶，但單元1強拆後，單元2、3無下文。

近期颱風大雨襲擊，河濱商城未拆戶傳出漏水、積水，地下停車場鋼筋裸露、牆壁滲漏，與廢墟無異，1983年入住的楊老先生有2戶7間房，數度翻修，大雨一來仍徹夜漏水，屋內輕鋼架崩落，地板拱起，慘不忍睹，「希望這個更新案政府能幫忙推一把」。

更新會理事長郭麗雯說，當初單元1鑑定危樓，市長陳其邁來看時順口說，單元1拆完後接著拆單元2、3，後來兩個單元遲未拆，原因是沒鑑定是否危樓。

當時河濱商城推動都更，他們以為走都更模式即無需多做鑑定，容積爭取到415%，在地自救會卻認為1坪換1坪還不夠，同意數僅3成，不符法定要求，兩邊無共識之下，全案卡關。

土木技師許祐瑜說，未拆戶鋼筋混凝土持續分離剝落，已影響結構，不少房屋裂縫達3到5個硬幣大，嚴重漏水，有的陽台傾斜，部分坍塌中，總結來說「不適居住」，建議找公會鑑定。工務局表示，住戶如有鑑定需求，可洽建築師、土木技師、結構技師等專業公會。

都發局長吳文彥說明，河濱商城有更新會，因住戶意見不一，未向市府提案啟動都更，但更新會屬公司法人，市府沒理由介入，去年6月至今已分三梯次進駐解說，盼盡速促成共識。