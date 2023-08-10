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颱風豪雨接連來 河濱商城未拆戶岌岌可危盼政府速拆

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」地下停車場鋼筋裸露，牆壁滲漏，地板積水，與廢墟無異。記者王昭月／攝影
鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」地下停車場鋼筋裸露，牆壁滲漏，地板積水，與廢墟無異。記者王昭月／攝影

有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區仁愛河濱商城，單元1住宅因海砂屋鑑定為危樓，前年已強制拆除，單元2、單元3待拆的百餘戶近期接連碰上颱風大雨，多戶漏水，甚至有陽台傾斜，土木技師研判也不適合居住。更新會今天出面疾呼，市府介入協助強拆，解除住戶憂慮，但市府認為，都更會屬公司法人，市府沒理由介入，都更部分仍需靠更新會盡速整合後正式提案，才能一勞永逸。

河濱商城是屋齡40年的老舊社區，共3區建築245戶，單元1因海砂屋現象嚴重，梁柱鋼筋鏽蝕裸露，2021年10月城中城大火之後，全台危老社區備受關注，河濱商城是其中之一，經市府及及土木技師等3大專業公會鑑定隨時可能坍塌，當年馬上畫定都更區強制拆除，安置126戶，但單元1強拆後，單元2、3即無下文。

最近颱風大雨接連襲擊，河濱商城未拆戶傳出漏水、積水困擾，地下停車場鋼筋裸露、牆壁滲漏，與廢墟無異，1983年入住的楊老先生擁有2戶7間房，雖數度翻修，大雨一來仍得徹夜勺水，且屋內輕鋼架崩落，地板拱起，慘不忍睹，「希望這個更新案政府能幫忙推一把」。

更新會理事長郭麗雯說，當初單元1鑑定危樓，市長陳其邁來看時順口說，單元1拆完後接著拆單元2、3，後來兩個單元遲未拆除，原因是沒鑑定是否危樓。由於當時河濱商城正推動都更，他們以為走都更模式即無需多做鑑定，沒想容積爭取到415%，在地自救會卻認為1坪換1坪還不夠，導致同意數僅3成，不符法定要求，全案卡關。

土木技師許祐瑜說，未拆戶鋼筋混凝土持續分離剝落中，已影響及結構，不少房屋裂縫達3到5個硬幣大，嚴重漏水，有的陽台已傾斜，部分坍塌中，歸結來說「不適居住」，建議找公會鑑定。工務局對此表示，住戶如有鑑定上的需求，可洽建築師、土木技師、結構技師公會等專業公會進行。

都發局長吳文彥說明，河濱商城有更新會，因住戶意見不一，尚未向市府提案啟動都更，但更新會屬公司法人，市府沒理由介入，不過去年6月至今分仍分三梯次進駐解說，盼盡速促成共識。

鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」地下停車場鋼筋裸露，牆壁滲漏，地板積水，與廢墟無異。記者王昭月／攝影
鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」地下停車場鋼筋裸露，牆壁滲漏，地板積水，與廢墟無異。記者王昭月／攝影
鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」地下停車場鋼筋裸露，牆壁滲漏，地板積水，與廢墟無異，有的住戶陽台已傾斜。記者王昭月／攝影
鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」地下停車場鋼筋裸露，牆壁滲漏，地板積水，與廢墟無異，有的住戶陽台已傾斜。記者王昭月／攝影
鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」及「單元3」未拆戶在風雨中岌岌可危，住戶住不安心。記者王昭月／攝影
鼓山區「河濱商城」單元1強制拆除後，「單元2」及「單元3」未拆戶在風雨中岌岌可危，住戶住不安心。記者王昭月／攝影

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