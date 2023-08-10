南橫「明霸克露橋」河床便道提前搶通 明開放通行

南橫公路明霸克露鋼便橋因卡努颱風土石流受損中斷，公路總局多日搶修，已提前搶通第二階段河床便道，預計明天上午10點開放車輛通行，初期將採有時段管制人車通行，後續開放時段配合現地滾動檢討。

公路總局說，明霸克露鋼便橋因卡努颱風引進西南氣流，誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損而交通中斷；為能及早解除復興里、拉芙蘭里及梅山里鄉親對外通行問題，8日上午7時先搭設鋼梁人行通道，提供部落居民臨時通行使用。

當地居民盼盡早恢復車輛通行，公路總局在既有鋼便橋下游處，施築河床涵管便道，作為部落民眾維生便道，積極搶修下，明（11）日上午10時提前完成河床維生便道，並在完成緊急通行的避災演練後開放通行。

公路總局說，考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。

為維護用路人安全，開放期間將採戒護通行方式，開放通行時段為每日7、10、12、14及17時等共五個時段，每個時段開放60分鐘，其餘時段管制不開放，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。用路人遵守公告管制請勿強行進入管制路段。開放初期為維用路人行車安全，禁止行人徒步、自行車及甲(乙)類大客車通行。

管制時間外，緊急車輛(如警車、救護車等)及緊急工程車輛(如混凝土車等)在便道安全無虞狀況下，允許緊急通行。通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示。

公路總局後續將持續滾動檢討相關管制措施，在用路人及施工安全狀況下，儘量滿足用路人行的需求。惟該處山區雨後易誘發玉穗溪土石流，通行短期維生便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。