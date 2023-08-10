設護欄阻沙灘車遭拖離 林業署屏東分署：涉法送辦

林業署屏東分署日前依中央沙灘車管理規範，前往滿州鄉沙灘車盛行的村落設置護欄，禁止業者進入國有林地，未料近日護欄遭拖離，分署表示，涉及破壞公物罪，由警方偵辦中。

依交通部沙灘車管理指引，國有林地、保安林地屬禁止沙灘車活動區域，屏東分署為預防業者或遊客誤入國有林地從事沙灘車活動，7月已於沙灘車活動地點設置紐澤西護欄及告示牌，但近日發現阻隔設施遭拖離，只好報警偵辦。

屏東分署指出，任意拖離公務機關所設置的護欄或公告，已涉刑法第138條破壞公物罪；動力式機械器具違法進入國有林及保安林範圍內，將處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；另外，依據沙灘車管理指引，沙灘車違法行駛道路、河川區域、近岸海域及公有自然沙灘，均屬違規，有不同罰責。

屏東分署呼籲，業者如有經營需求，仍待地方政府訂定自治法規，依規申請核准後，就可以合法經營。