南部山區雨勢不斷 大潮州地下水人工湖補助成效顯著

杜蘇芮、卡努颱風接連來襲，南部帶來大量雨勢，屏東縣府大潮州人工湖也在7月27日晚間啟動今年年第二次引水作業，現階段仍持續進行，引入的水已逾1千萬噸。縣府水利處指出，人工湖在今年5月經過1個多月引水操作，成功將大約1千萬噸的水注入含水層，這次引水作業預估會比上次更久。

水利處指出，縣府在2018年完工操作全國首座大潮州地下水人工湖第一期計畫，近年來年均能挹注超過5000萬噸的水源至地下含水層。大潮州補注湖是國內僅有，也是東南亞地區最大型人工湖補注地下水計畫，其原理為在洪水期將林邊溪較大水源導引至人工湖，此區因具備入滲效果佳的地質條件，可有效補注至地下含水層。

水利處指出，補注的效益可涵養在屏東縣使用率較高的地下水資源、提高部分區域的地下水位、減緩地層下陷與海水入侵、防止地下水鹽化。人工湖亦具有分洪、治洪功能，結合水銀行抽補概念，更是能提高水資源運用效益。

水利處指出，引水作業過程中要觀察自然入滲水位下降情況，持續觀察水位操作，若沒有將這些水資源留下來，很快就流到海洋裡面，這次引水作業時間，預計比今年5月的引水作業1個多月時間還要來得長。