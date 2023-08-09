遇到斜槓姐？高雄家長控保母獨留孩在家、分心撿回收 網嘆：早晚會出事

孩子是家長的心頭肉，但礙於時間緣故，許多人會找保母協助照顧，不過有家長在網路上公布保母誇張行徑，幾乎每天都帶女兒上路撿回收，還懷疑留女兒獨自在家，讓家長無奈表示「太信任這位保母」。高雄市府社會局表示，已獲報調查中，查證屬實將依法開罰。

一位家長在「爆料公社」發文表示，身為兼職保母，卻天天帶我女兒去撿破爛回收，先前已有抓到一次提出警告，第二次抓到甚至把我女兒丟在家自己跑出門，已經撿到鄰居都知道，還被鄰居拍到保母推著推車，小孩卻丟在後面自己走，認為在巷子都還好「萬一在大馬路呢？」

該名家長在貼文中也公布與保母對話紀錄，第一次被家長發現保母撿回收時，要求保母專注照顧小孩，保母回應「會把妹妹視如己出專心照顧」，但後來被發現疑似獨留小孩在家，保母則說「我的孩子回來有在家陪小朋友買食物」。

家長無奈表示，自己太信任這位保姆，原本以為有合格保母證會比較放心，「沒想到卻是遇到斜槓姐」。網友表示「不怕小孩衝到馬路上嗎」、「早晚會出事」、都勸家長盡快換一位保母，「都發現一次了還繼續聘用幹嘛」。

社會局表示，該案已受理檢舉並積極調查中，如經查證托育人員未提供有利兒童發展之托育服務且未於托育時專心提供托育服務屬實，本局將立即開立限期改善處分並委請本市居托中心加強稽查訪視，以維護兒童受照顧之權益。

針對疑似涉有獨留兒童情事，社會局說已通報家防中心調查，若經查證違反兒少法第51條不得獨留兒童規定，將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，若查獲第二次，將撤銷保母登記。