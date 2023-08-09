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南橫公路梅蘭明隧道開放通行 機具進駐警戒

中央社／ 高雄9日電
梅蘭明隧道今晨5時確認該路段無狀況後，上午6時正常開放通車。圖／讀者提供
梅蘭明隧道今晨5時確認該路段無狀況後，上午6時正常開放通車。圖／讀者提供

高雄山區因多日降雨，造成南橫公路梅蘭明隧道上方山坡昨天有大量土石滾落，一度實施預警性封閉。今天上午5時經巡視確認無狀況後，上午6時開放通行。同時派施工廠商機具進駐及警戒。

梅蘭明隧道上方山坡昨天上午因大量土石崩落，造成隧道一度管制通行、交通中斷，昨天下午3時搶通，但昨晚7時起仍實施預警性封閉，甲仙工務段表示，待巡查路況正常再開放通行。

公路總局甲仙工務段今天發布訊息表示，梅蘭明隧道今天上午5時經巡視確認無狀況後，於上午6時正常開放通行。同時已派施工廠商機具進駐及警戒。

高雄市原民會接受媒體訪問表示，梅蘭明隧道上午6時正常開放通車，明霸克露橋也開放步行，桃源區高中里、桃源里、復興里、拉芙蘭里、梅山里等沒有大雨。

甲仙工務段指出，桃源區勤和里以上至梅蘭路段近期受災情形嚴重，尤其是玉穗溪仍有無預警土石流下衝風險存在，整體路況相當不穩定，建議民眾如非絕對必要，儘量勿行經該路段，也建議當地民眾儘量減少外出。

甲仙工務段表示，會在確保用路人安全及兼顧施工安全狀況下，儘早搶通便道以滿足用路人需求。也建議民眾非必要避免進入山區道路，以維護自身安全。

土石流 南橫

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