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明霸克露架設人行橋 可步行出入

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

卡努颱風外圍環流造成高雄山區連日降雨，台20線南橫公路梅蘭明隧道東洞口上邊坡，昨上午突大面積土石崩落、激起漫天煙塵，地方居民驚呼連連，公路總局昨下午3時許搶通明隧道，考量邊坡狀況不穩，夜間預警性封閉；另替代明霸克露鋼便橋的鋼梁人行步道昨開通，地方期許盡快開放讓機車通行，方便運送農產品。

公路總局三工處甲仙工務段長鄭敏華表示，梅蘭明隧道東洞口上方昨上午10時許土石崩坍，工程人員到場以望遠鏡觀察，隧道主結構未受損，但現場落石不斷，東隧道口落石堆積，直到下午邊坡穩定、3時許已搶通，但考量入夜山區視線不佳，夜間預警性封閉，今晨6時巡查路況正常後再開放通行。

鄭敏華說，南橫公路明霸克露橋的鋼便橋之前被大量土石洪流沖毀，經連日搶修，從原鋼便橋上新搭建人行鋼便橋步道昨上午7時開通，讓原本成孤島的梅山、復興以及拉芙蘭里民可以步行出入，開放時間分成上、下午共6時段，如有安全疑慮將暫停通行。

「很感謝工程人員！」梅山部落顏姓男子說，明霸克露鋼便橋開通可讓行人步行，但只能1次1個人逐一排隊通過，因部落農民有芒果、農產品待運出，希望盡快開放機車通行，方便物資運送。

鄭敏華表示，雖然已設緊急流籠可運送物資，但部落居民心裡仍不安，鋼便橋搶通開放行人步行，居民就比較放心了，但考量安全，暫無法開放機車通行。另市府也安排巴士來回接駁，往來明霸克露鋼便橋到六龜的居民。

公路總局說明，桃源區勤和以上至梅蘭路段受災嚴重，尤其玉穗溪仍有無預警土石流下衝風險，整體路況相當不穩定，建議民眾如非絕對必要，勿行經該路段，也建議當地居民減少外出，施工單位將在確保用路安全、兼顧施工品質下盡快搶通便道。

落石 南橫

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高雄明霸克露橋搶通行人便道 開放3里民臨時通行

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