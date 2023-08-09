撤到首爾 高雄童軍 笑臉紀念大露營

南韓舉辦的世界童軍大露營因童軍中暑、確診新冠肺炎等狀況及卡努颱風來襲，昨天拔營提前結束活動，台灣代表團1600多名童軍被安排撤到首爾、高麗、世宗大學及軍事學院宿舍，高雄23分團整裝、收帳、離營撤至首爾大學宿舍，童軍樂觀面對種種不順，還在早餐吐司上以番茄醬畫上笑臉，寫上「WSJ bye！」再加上愛心，紀念這屆紛紛擾擾的世界童軍大露營。

中華民國童軍總會前天公告世界童軍大露營11日舉辦閉幕式，12日開始安排送機交通。高雄童軍代表團長王東進說，高雄童軍代表團28名童軍撤至首爾大學宿舍，將待至12日，原本就安排首爾旅遊行程，會接續原訂行程，按計畫15日返台。

高雄童軍團昨上午忙著整裝、收營帳，童軍雖疲累，心情還不錯，用番茄醬在早餐吐司畫上大大笑臉；也有人在吐司上寫著WSJ（World Scout Jamboree世界童軍大露營）bye！不忘加上紅紅的愛心，紀念這次特別的世界童軍大露營。