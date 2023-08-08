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影／南橫梅蘭明隧道土石坍塌 上邊坡不穩工程機具待命

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台20線南橫公路梅蘭明隧道東洞口有落石堆積。圖／甲仙工務段提供
台20線南橫公路梅蘭明隧道東洞口有落石堆積。圖／甲仙工務段提供

卡努颱風外圍環流帶來旺盛西南氣流影響，造成高雄山區連日降雨，今天上午10時許台20線南橫公路梅蘭明隧道東洞口上邊坡，突然有大面積土石崩落，公路總局緊急封路。甲仙工務段長鄭敏華說，今天下午1時許山區雨勢稍歇，工程人員透過望遠鏡觀察，梅蘭明隧道主結構未受損，但東隧道口有落石堆積，暫時仍無法通行，工程人員目前仍在觀察，等現場安全狀況穩定後，會立刻開始清除落石。

甲仙工務段表示，高雄山區連續多日下雨，台20線南橫公路除了明霸克露橋的鋼便橋被大量土石洪流沖毀外，今天上午梅蘭明隧道東洞口上方出現土石崩坍，工務單位雖立即派員到場，但因為上邊坡仍處於不穩定狀態，現場持續落石不斷，施工機械無法趨近施工，為顧及施工人員安全，將機具人員暫時撤離至落石處兩端待命。

甲仙工務段說，目前桃源區勤和以上至梅蘭路段近期受災情形嚴重，玉穗溪仍有無預警土石流下衝的風險存在，整體路況屬相當不穩定，建議民眾如非絕對必要，儘量勿行經該路段，也建議當地民眾儘量減少外出。

落石 南橫 卡努颱風

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