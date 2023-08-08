聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台20線南橫梅蘭明隧道坍方落石影片曝 居民驚恐：我的天
南橫公路梅蘭明隧道上方今天上午10時許突然有大量土石崩落，當地居民用手機拍下一段1分34秒的影片，畫面中只見一開始有石塊從梅蘭明隧道上方的山坡滾落，10多秒鐘之後，大量土石隨後從山坡滑落，帶起大量煙塵，吞沒梅蘭明隧道，土石墜落持續約1分多鐘才停止，目擊者驚魂未定，驚呼「Oh my God！」「哇！我的天啊！」
梅山部落的顏姓居民今天上午10時許，把梅蘭明隧道上方有大量落石滑落的影片傳給本報記者，顏姓男子說，剛剛梅蘭明隧道上方有大量落石，相當恐怖，梅蘭明隧道交通已經中斷。
公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，至今天上午11時許，梅蘭明隧道狀況還好，但因落石不斷，東洞口出口處有部分落石，管制通行，待落石停歇，即可立即清理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言