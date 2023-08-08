影／台20線南橫梅蘭明隧道坍方落石影片曝 居民驚恐：我的天

南橫公路梅蘭明隧道上方今天上午10時許突然有大量土石崩落，當地居民用手機拍下一段1分34秒的影片，畫面中只見一開始有石塊從梅蘭明隧道上方的山坡滾落，10多秒鐘之後，大量土石隨後從山坡滑落，帶起大量煙塵，吞沒梅蘭明隧道，土石墜落持續約1分多鐘才停止，目擊者驚魂未定，驚呼「Oh my God！」「哇！我的天啊！」

梅山部落的顏姓居民今天上午10時許，把梅蘭明隧道上方有大量落石滑落的影片傳給本報記者，顏姓男子說，剛剛梅蘭明隧道上方有大量落石，相當恐怖，梅蘭明隧道交通已經中斷。