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影／台20線南橫梅蘭明隧道坍方落石影片曝 居民驚恐：我的天

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
居民開始錄影10多秒後，梅蘭明隧道上方的土石突然大量滑落，帶起煙塵。圖／讀者提供
居民開始錄影10多秒後，梅蘭明隧道上方的土石突然大量滑落，帶起煙塵。圖／讀者提供

南橫公路梅蘭明隧道上方今天上午10時許突然有大量土石崩落，當地居民用手機拍下一段1分34秒的影片，畫面中只見一開始有石塊從梅蘭明隧道上方的山坡滾落，10多秒鐘之後，大量土石隨後從山坡滑落，帶起大量煙塵，吞沒梅蘭明隧道，土石墜落持續約1分多鐘才停止，目擊者驚魂未定，驚呼「Oh my God！」「哇！我的天啊！」

梅山部落的顏姓居民今天上午10時許，把梅蘭明隧道上方有大量落石滑落的影片傳給本報記者，顏姓男子說，剛剛梅蘭明隧道上方有大量落石，相當恐怖，梅蘭明隧道交通已經中斷。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，至今天上午11時許，梅蘭明隧道狀況還好，但因落石不斷，東洞口出口處有部分落石，管制通行，待落石停歇，即可立即清理。

梅蘭明隧道上方的土石突然大量滑落，帶起煙塵。圖／讀者提供
梅蘭明隧道上方的土石突然大量滑落，帶起煙塵。圖／讀者提供
梅蘭明隧道上方的土石突然大量滑落，帶起煙塵。圖／讀者提供
梅蘭明隧道上方的土石突然大量滑落，帶起煙塵。圖／讀者提供
目擊梅蘭明隧道上方大量土石滑落的居民心有餘悸說：「我的天啊！」圖／讀者提供
目擊梅蘭明隧道上方大量土石滑落的居民心有餘悸說：「我的天啊！」圖／讀者提供
居民發現梅蘭明隧道上方有石塊開始墜落，立刻拿起手機錄影。圖／讀者提供
居民發現梅蘭明隧道上方有石塊開始墜落，立刻拿起手機錄影。圖／讀者提供

落石 南橫

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