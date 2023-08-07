颱風後金門海邊發現石碑 研判為宣統二年「公禁碑」

颱風杜蘇芮過後，金門有民眾在烈嶼南山頭海邊發現1塊石碑，文化局長呂坤和6日與文史工作者現勘研判，此石碑是宣統二年（1910年）「公禁碑」，未來考慮放在烈嶼文化館展示。

金門縣政府文化局今天發布新聞稿指出，颱風過後，民眾李佳嶸路過小金南山頭海邊時，在一片火成岩礫石堆中發現有1塊花崗石板，上頭隱約刻有文字。

李佳嶸當時好奇多看了幾眼，更將此一發現貼在金門潮間帶的臉書（Facebook）社團，文史工作者獲知後立即趕往現場探看，包括林福德、洪清漳、洪崇禧、李秉鈞、莊宗翰、呂藝豐、洪舉光、蔡承璋等人6日都陪同呂坤和到現場查看。

文化局表示，由於石碑在海水中浸泡沙石沖刷久遠，字跡已很難辨識，經呂坤和以海砂稍微清理，粗略看到上頭有「公禁」2字，內容開頭刻有「自古山水精靈恆跨山石鞏固」等句，最後是宣統二年四月日，大意可能是禁止民眾開採石頭。

前福建省同安縣文化局長顏立水研究指出，公禁條文多數刻在石碑上，有的立在村中公眾處，有的嵌於祠堂牆壁上，也有刻在木板上，如金門大地鄉規禁約。

顏立水研究提及，違反禁約的處罰方法有數種，像新墟金柄明代萬曆14年的護林石刻，規定毀壞祖林是「非吾族人」、同安後塘嘉慶7年「澹齋小宗祠規約記」，則詛咒佔祠居住者要「滅絕後嗣」，這在善有善報、惡有惡報的信仰時代，會給違規者造成世代精神壓力。

文史工作者李秉鈞表示，金門其他地方也發現多塊公禁碑，像東村、高坑、田埔大地都有發現禁止採石的公告，可知這是官方用來警示民眾不得開採石頭。

文化局表示，金門開發甚早，從明、清時代至民國日漸蓬勃，在宮廟寺觀、宗祠內外、橋頭、墓道、石坊旁及古官道上，常見有石碑矗立，記載內容多是歌頌功德、封建時代示禁公告、文化教育、宗教民俗或表彰建設事蹟等。

文化局指出，縣府早年怕碑碣受到破壞、傾頹倒塌，在文化局北側成立「金門碑林」，集中放置15座古碑、8座新仿石碑；未來可能將南山頭發現的公禁碑放置於烈嶼文化館作為館藏展示。