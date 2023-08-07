如何分辨高雄人？ 網笑：聽到「這句話」會火大跳起來的人

社群「高雄點Kaohsiungtien」請網友談談如何分辨高雄人？釣出高雄網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照 社群「高雄點Kaohsiungtien」請網友談談如何分辨高雄人？釣出高雄網友熱烈討論，許多人同意聽到「高雄發大財…」這句話會火大跳起來的人，必是高雄人無異！還有，「前鎮漁港改建會出來力挺的」，當然也是高雄人。

網友表示，說的出「一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全」路名的，是基本的高雄人。比較有年紀的在地人，習慣以高雄車站為點，然後分「北高雄」跟「南高雄」；然後會把去市區，說成「去高雄」。

「聽到高雄發大財，會PTSD（創傷後壓力症候群）！」網友說，雖然已經過了好幾年，聽到高雄發大財、又老又窮的話，還是會火大跳起來的，一定就是高雄人了。

網友說，高雄人還有一個特色，就是去哪兒都要騎車！很多人的口頭禪會有這句：蛤好遠喔，啊不然騎車去好了。常常走路1分鐘也是要騎車、100公尺外就要騎車、倒垃圾要騎車、小七在巷口還是要騎車。

知道「丹丹漢堡」、「楠梓百慕達」、「陳財佑」的，是高雄人。氣溫小於20度就會穿羽絨外套，大概也只有高雄人了。